Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen
Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Engagements gewesen.
Am 03.11.2025 war Tron 0,2811 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.557,20 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 03.11.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,3213 USD 1.142,78 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,28 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.
Redaktion Finanzen.net
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