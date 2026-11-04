Tron: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

Krypto-Anlage im Blick

04.11.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Tron-Engagements gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tron am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 26.05.2026 bei 0,3754 USD.

Am 03.11.2025 war Tron 0,2811 USD wert. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in TRX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.557,20 Tron. Die gehaltenen Tron wären am 03.11.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,3213 USD 1.142,78 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,28 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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