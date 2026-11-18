Krypto-Investment

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Investment gewesen.

Bei 0,2693 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,1112 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 898,96 Tron in seinem Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 17.11.2026 gerechnet (0,3081 USD), wäre das Investment nun 276,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 176,93 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRX/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRX/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung