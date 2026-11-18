Tron: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Tron-Investment gewesen.
Tron kostete gestern vor 5 Jahren 0,1112 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 898,96 Tron in seinem Portfolio. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 17.11.2026 gerechnet (0,3081 USD), wäre das Investment nun 276,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 176,93 Prozent.
Bei 0,2693 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von Tron liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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