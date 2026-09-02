Tron: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Langzeit-Investition

02.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Tron verlieren können.

Bei 0,2693 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,3372 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 2.965,23 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 01.09.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,3223 USD 955,79 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1.000 USD zu 955,79 USD entspricht einer negativen Performance von 4,42 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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