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Langzeit-Investition

Tron: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Tron: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Tron verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0.32 USD 0.00 USD 0.18 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,3372 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in TRX investiert hätte, befänden sich nun 2.965,23 Tron in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 01.09.2026 bei einem TRX-USD-Kurs von 0,3223 USD 955,79 USD wert gewesen. Die Abnahme von 1.000 USD zu 955,79 USD entspricht einer negativen Performance von 4,42 Prozent.

Bei 0,2693 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

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