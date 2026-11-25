Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron Anlegern gebracht.
Gestern vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,2748 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.638,62 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 24.11.2026 gerechnet (0,3078 USD), wäre die Investition nun 1.120,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,00 Prozent zugenommen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Bei 0,3754 USD erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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