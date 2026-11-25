Langfristiges Investment

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in Tron Anlegern gebracht.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TRX am 05.02.2026 bei 0,2693 USD. Bei 0,3754 USD erreichte die Kryptowährung am 26.05.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Gestern vor 1 Jahr notierte Tron bei 0,2748 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.638,62 Tron. Mit dem TRX-USD-Kurs vom 24.11.2026 gerechnet (0,3078 USD), wäre die Investition nun 1.120,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,00 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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