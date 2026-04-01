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Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

08.04.26 11:03 Uhr
Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Bei einem frühen Investment in Tron hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
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Charts|News

Tron war gestern vor 1 Jahr 0,2285 USD wert. Bei einer Investition von 1.000 USD in TRX zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.376,70 Tron. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.380,75 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.04.2026 auf 0,3155 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.380,75 USD entspricht einer Performance von +38,07 Prozent.

Am 10.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Am 22.08.2025 stieg Tron auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3664 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com