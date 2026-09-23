Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Frühes Investment

23.09.26 11:03 Uhr

Bei einem frühen Investment in Tron hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 22.09.2025 war Tron 0,3400 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.941,16 TRX-Coins Die Investition hätte nun einen Wert von 1.005,96 USD, da sich der Wert von Tron am 22.09.2026 auf 0,3420 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,60 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,3754 USD und wurde am 26.05.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net