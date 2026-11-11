Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Langfristige Investition

11.11.26 11:03 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Investment verdienen können.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0,1062 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 94.139,70 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.875,93 USD, da sich der Wert von Tron am 10.11.2026 auf 0,3174 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 198,76 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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