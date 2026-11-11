DAX 26.516 +0,6%ESt50 6.369 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,71 +0,7%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.371 +0,6%Euro 1,1139 -0,3%Öl 93,0 +1,6%Gold 4.055 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Investition

Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Tron-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TRX/USD (Tron-US-Dollar)
0.32 USD 0.00 USD -0.04 %
Charts | News

Vor 3 Jahren wurde Tron bei 0,1062 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in TRX investiert, befänden sich nun 94.139,70 Tron in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29.875,93 USD, da sich der Wert von Tron am 10.11.2026 auf 0,3174 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 198,76 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief von TRX wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,2693 USD. Am 26.05.2026 erreichte Tron sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3754 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Ws Studio1985 / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.