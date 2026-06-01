Tron: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Frühe Investition

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tron-Einstieg verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde Tron bei 0,2873 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1.000 USD in TRX vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 3.480,18 Tron. Da sich der Kurs von TRX-USD gestern auf 0,3225 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.122,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,25 Prozent gesteigert.

Am 22.06.2025 fiel TRX auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2636 USD. Bei 0,3754 USD erreichte Tron am 26.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net