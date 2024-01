Trotz jüngstem Aufschwung von Litecoin (LTC) droht der Crash: Ist Meme Moguls die bessere Option?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zu Beginn des Jahres 2024 prüfen Investoren erneut ihre Krypto-Wallets, ein neuer Kandidat macht mit seinem aufregenden Wachstumspotenzial Schlagzeilen rund um den Blockchain-Markt.

Hier kommt Meme Moguls (MGLS), ein neuer Krypto-Presale, der sich auf den Weg macht, um es mit etablierten Coins aufzunehmen, darunter auch Litecoin (LTC), bei dem ein Krypto Crash drohen könnte.

Litecoin (LTC) steigt, aber für wie lange?

Litecoin (LTC) wird oft als das jüngere, schlanke Geschwisterchen des gigantischen Bitcoin-Angebots angesehen. Mit einer viermal schnelleren Blockgenerierung als Bitcoin (BTC), schnelleren Transaktionen und dem Scrypt-Algorithmus ist Litecoin (LTC) zweifelsohne eine dezentralere Mining-Umgebung als der Bitcoin.

Dieser dezentrale Charakter und die Transparenz haben entscheidend zur anhaltenden Popularität von Litecoin (LTC) beigetragen. Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen.

Denn Litecoin gerät durch eine völlig neue Generation von Blockchain-Plattformen, die seine Block-Finalität, Netzwerkkapazität und Transaktionsgebühren übertrumpfen, unter starken Druck. Nun bewerten Analysten, ob die jüngsten Preisanstiege ein Zeichen für eine neue Dynamik oder ein Ergebnis des jüngsten Litecoin Halving sind.

Das jüngste Token-Burning hat die Anzahl der verfügbaren Token, die auf dem offenen Markt zirkulieren, reduziert und einen Preisanstieg für Litecoin-Besitzer in ihren Krypto-Wallets mit sich gebracht. Die Blockchain-Nachrichtenagenturen erwarten nun die Auswirkungen der im April 2024 anstehenden Halbierung von Bitcoin (BTC). Experten sind der Meinung, dass der Aufschwung des Litecoin Kurs nur von kurzer Dauer sein könnte.

Meme Moguls (MGLS) sorgt für Schlagzeilen mit neuer Meme-Börse

Meme Moguls (MGLS) ist eine brandneue Idee in der Kryptowelt, deren Meme-gestützter Ansatz bereits Wellen in der Kryptowelt schlägt. Der von der Gemeinschaft geleitete Ethos hat sich von Leuten wie Warren Buffett und Elon Musk inspirieren lassen, da er eine Plattform geschaffen hat, auf der Nutzer Krypto-Token einsetzen und Einkommen in ihren Krypto-Wallets verdienen.

Während die Plattform durch ihre äußerst intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche die Vermögensbildung in den Vordergrund stellt, richtet sie sich auch an Meme-Enthusiasten, Krypto-Neulinge und erfahrene Händler. Durch die Einbeziehung einzigartiger NFTs und einer Meme-gestützten Börse hebt sich Meme Moguls (MGLS) durch eine wirklich einzigartige Benutzerumgebung ab.

Nutzer können gegeneinander antreten, indem sie versuchen, die Rangliste zu erklimmen, während neue “Stake and Earn”-Möglichkeiten die Chance bieten, den nativen MGLS-Token zu ihren Krypto-Wallets hinzuzufügen.

Zusammen mit der aufregenden Tokenomics, die einen festen Vorrat von 3 Milliarden MGLS-Tokens umfasst, wird das Engagement des Projektteams für die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der Plattform deutlich. Hier wird sofort klar, warum der Presale von Meme Moguls für Schlagzeilen in den Blockchain-News gesorgt hat.

Der Presale hat bisher mehr als 1,67 Millionen Dollar an Liquidität während seines ICOs gesammelt und bereits die ersten drei Presale Phasen ausverkauft. Jetzt in Phase 4 ist MGLS zu einem Preis von nur 0,0027 $ erhältlich. Immer mehr Krypto-Investoren beeilen sich aktuell, die MGLS-Token zu akkumulieren.

Fazit

Etablierte Krypto-Projekte wie Litecoin könnten in den kommenden Monaten einen deutlichen Aufschwung erleben, insbesondere wenn der Markt nach der Halbierung von Bitcoin eine Steigung erlebt.

Anleger, die ihren Krypto-Wallets aktuell einen neuen Coin hinzufügen möchten, könnten sich Meme Moguls (MGLS) genauer ansehen, eine innovative Plattform im Krypto-Bereich, die einen einzigartigen Anwendungsfall bietet. Von NFT-Fans bis hin zu Meme-Enthusiasten – der MGLS-Token ist derjenige, den Anleger noch heute zum Krypto-Wallet hinzufügen sollten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.