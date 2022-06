Trotz Kritik von Fans - Entwickler von Spiel "Ni no Kuni: Cross Worlds" wollen Blockchain- und NFT-Pläne nicht aufgeben

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Am 25. Mai startete das in Asien sehr beliebte Videospiel "Ni no Kuni: Cross Worlds" in Europa. Mit der Veröffentlichung wurde bekannt, dass das Spiel Play-to-Earn-Mechanismen verwendet und bald auch NFTs einführen will. Obwohl die Verkündung dieser Krypto-Pläne bei den Fans überhaupt nicht gut ankam, halten die Entwickler weiter daran fest.