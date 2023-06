Trotz Regulierungswahnsinn 📝 in den USA: Presale ist ein voller Erfolg! Zeit für FOMO 😱?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verf├╝gung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erh├Ąlt CryptoPR unter Umst├Ąnden eine Provision ÔÇô ohne dass f├╝r Sie Kosten entstehen. F├╝r Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zun├Ąchst war bef├╝rchtet worden, dass sich Coinbase nach der SEC-Klage aus dem US-amerikanischen Markt vollst├Ąndig zur├╝ckzieht. Doch jetzt sagt der Coinbase-CEO Brian Armstrong, dass er trotz der juristischen Auseinandersetzung nicht an einen R├╝ckzug aus den USA denkt.

Gegen├╝ber Binance hatte die SEC Vorw├╝rfe ver├Âffentlicht, mit Scheingesch├Ąften Ums├Ątze manipuliert und Kundengelder umgeleitet zu haben. Au├čerdem war die US-B├Ârsenaufsicht der Krypto B├Ârse vor, eine nicht lizenzierte Wertpapierb├Ârse zu betreiben.

Krypto Branche hatte sich gerade erholt, jetzt droht die SEC

Drohen jahrelange Streitigkeiten zwischen B├Ârsen und Aufsicht?

Europa profitiert von den regulatorischen Unsicherheiten

FOMO= Fear of missing out. Angst diese Krypto Pre-Sales zu verpassen?

Wall Street Memes, yPredict, Launchpad.XYZ und Ecoterra im Vorverkauf

Was will die SEC ver├Ąndern?

Die US-B├Ârsenaufsicht ist heute eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste, Kommission im Bereich der Finanzmarktregulierung und versucht derzeit den Kryptomarkt einer totalen Kontrolle zu unterwerfen. W├Ąhrend ein Teil der Akteure die strengere Gangart der Aufsichtsbeh├Ârde begr├╝├čt, f├╝rchten andere, es k├Ânnte zu einem Abfluss von Investitionskapital kommen.

Einerseits ist zu begr├╝├čen, dass die SEC die Sicherheit f├╝r Anleger verbessern m├Âchte. Die Beh├Ârde der US-Regierung ist das wichtigste Leitungsgremium und stellt die Transparenz von Transaktionen sicher.

Das Ziel ist dabei betr├╝gerischen Machenschaften entgegenzuwirken, damit Anleger weiterhin das Vertrauen in die Finanzm├Ąrkte haben. Jedes Unternehmen, dessen Aktien an den US-B├Ârsen gehandelt werden, unterliegt der Regulierung und Kontrolle durch die SEC.

Mit einem Paket wirksamer Ma├čnahmen plant nun die SEC die Dienste f├╝r den Handel mit Krypto-Assets zu regulieren.

Angesichts der Tatsache, dass die SEC digitale Verm├Âgenswerte als Wertpapiere betrachtet, stehen 5 Hauptgr├╝nde f├╝r die Regulierung von Kryptos im Raum:

Bek├Ąmpfung von Geldw├Ąsche Bek├Ąmpfung von Cyberkriminalit├Ąt Fehlende Gesetzgebung Gef├Ąhrdung der Stabilit├Ąt des Wirtschaftssystems Schutz von Anleger im Kryptomarkt

Deutscher Kryptomarkt profitiert von Chaos in den USA

Was des einen Leid, ist des anderen Freud. W├Ąhrend die US-Kunden sich Sorgen machen, st├╝rzen sich die Deutschen auf die Krypto Pre-Sales. In den USA ist die Unsicherheit an den M├Ąrkten deutlich zu sp├╝ren. Doch hierzulande nehmen die neuen Coins eine H├╝rde nach der anderen.

Das mag auch daran liegen, dass Europa mit der MiCA Regulierung vor einem wichtigen Schritt steht und die Kryptom├Ąrkte nach klaren Kriterien regulieren wird.

Es geht also nicht um die eigentliche Regulierung, sondern vielmehr darum, dass es keine klaren Rechtsrahmen in den USA gibt und niemand genau wei├č, in welcher Form die M├Ąrkte reguliert werden k├Ânnten. Unsicherheiten sind die schlimmsten Feinde globaler Finanzm├Ąrkte.

In Europa sieht es diesbez├╝glich besser aus, denn wir stehen kurz vor der Einf├╝hrung der MiCA-Regulierung, die schon jetzt in weiten Teilen Klarheit ├╝ber die anstehenden Ver├Ąnderungen gibt.

https://www.campixx.de/glossar/fomo/

In den letzten Wochen konnte am hiesigen Markt eine gro├če FOMO beobachtet werden. FOMO steht im Kryptomarkt f├╝r die Angst, eine tolle Gelegenheit zu verpassen. Anleger beobachten sehr genau, was derzeit an den Krypto B├Ârsen passiert und verlagern einen Teil ihrer Einlagen direkt zu Pre-Sales. Dort kaufen Sie beispielsweise die Utility-Token von Wall Street Memes, ohne dabei auf einen Drittanbieter zur├╝ckgreifen zu m├╝ssen.

Das Projekt bietet 30 Pre-Sales Phasen, von denen in k├╝rzester Zeit 13 leergekauft wurden. So sind mehr als 6,7 Millionen US-Dollar eingenommen worden, die in die Weiterentwicklung der Plattform flie├čen.

Derzeit kostet 1 $WSM 0,0286 $ im Vorverkauf, der sich gezielt an Privatanleger und Kleinanleger richtet.

Klare Anzeichen f├╝r FOMO zeigen sich auch auf den sozialen Kan├Ąlen von Wall Street Memes. Dort gehen die Anti-Kapitalismus Memes viral und verteilen sich innerhalb k├╝rzester Zeit ├╝ber Tausende von Accounts. Auch bei Ecoterra ist FOMO allgegenw├Ąrtig. Der nachhaltige Coin steht kurz vor dem Listing und befindet sich in der letzten Pre-Sales-Phase. Aktuell kostet der Utility-Token ECOTERRA derzeit 0,00925 $.

Weitere Pre-Sales am Kryptomarkt

Launchpad.XYZ ist eine Blockchain-basierte Plattform, die nahtlosen Zugang zum Web 3.0 gew├Ąhrt. Nutzer k├Ânnen dort statt mehrerer Zug├Ąnge nur eine zentrale Plattform nutzen und von dort alle Schnittstellen und Funktionen nutzen. Das Web 3.0 steht f├╝r barrierefreien Zugang zum Internet und seinen Plattformen sowie dezentralisierten Funktionen. Den Utility-Token $LPX gibt es derzeit im Pre-Sales f├╝r 0,0445 $.

yPredict ist eine All-in-one-Plattform, die sich vor allem an Krypto Trader richtet. Die Plattform bietet Entwicklern von intelligenten Prognosemodellen einen Marktplatz, um ihre eigenen Anwendungen zu monetarisieren.

Andere Benutzer und Token Inhaber von $YPRED k├Ânnen diese mit K├╝nstlicher Intelligenz erstellten Vorhersagemodelle kaufen, die sie sp├Ąter f├╝r die Erstellung oder Optimierung einer Trading Strategie verwenden k├Ânnen. Im Pre-Sales kostet der Utility-Token derzeit nur 0,09 $. Der Listing Preis wird bei 0,12 $ liegen.

Fazit: Die Unruhen am US-Markt k├Ânnten gut sein f├╝r den deutschen Kryptomarkt und seine Anleger. Zumindest gibt es trotz des Regulierungschaos in den USA hierzulande keine starken Kursverluste zu sp├╝ren. Auch bei den Krypto Pre-Sales l├Ąuft alles ├╝berdurchschnittlich rund, wie schon in den letzten Wochen.

Die Phasen im Vorverkauf sind sehr schnell leergekauft und die virale Reichweite beispielsweise der Wall Street Memes steigt t├Ąglich an. W├Ąhrend US-Anleger auf klare Regularien warten, herrscht am hiesigen Markt FOMO, was gut f├╝r die Kurse ist.

Unter Umst├Ąnden ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht f├╝r die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zul├Ąssige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat m├Âglicherweise nicht f├╝r den Anlegerschutz geeignet. F├╝hren Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verf├╝gung. Wir erhalten m├Âglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

├ťber die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin t├Ątig. Ihre langj├Ąhrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptow├Ąhrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ├╝ber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzm├Ąrkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptow├Ąhrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen f├╝r Kryptotrader. Ver├Âffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/