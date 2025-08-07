Trump reklamiert Bitcoin-Rallye für sich - Experten bleiben skeptisch
08.08.25 03:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Devisen
94.208,3207 CHF -460,0114 CHF -0,49%
100.151,9215 EUR -472,3159 EUR -0,47%
86.870,8145 GBP -473,9245 GBP -0,54%
17.189.145,7640 JPY -60.290,4451 JPY -0,35%
116.781,6249 USD -717,3445 USD -0,61%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,52%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,45%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,54%
0,0000 BTC -0,0000 BTC -3,04%
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,62%
US-Präsident Trump führt die neuen Bitcoin-Rekordstände auf seine Krypto-Politik zurück. Doch viele Experten bezweifeln, dass er massgeblich zum Kursanstieg beigetragen hat.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch