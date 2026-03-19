Trump-Token

Besitzer von $TRUMP sollen erneut die Chance erhalten, an einem exklusiven Treffen mit dem US-Präsidenten teilzunehmen. Doch wie performt der politisch geprägte Meme-Coin?

• $TRUMP dient erneut als Eintrittskarte für ein Treffen mit dem US-Präsidenten

• "Gala-Mittagessen" mit Donald Trump angekündigt

• Kursentwicklung des Meme-Coins enttäuscht



Donald Trump setzt erneut auf die Verbindung von Politik, Networking und Krypto-Assets. Wie das Krypto-Portal CoinDesk berichtet, plant der US-Präsident ein weiteres exklusives Mittagessen in seinem Domizil Mar-a-Lago, zu dem Investoren eingeladen werden, die eine signifikante Menge seines offiziellen Tokens $TRUMP halten. Für Anleger stellt sich aber auch die Frage nach der langfristigen Rentabilität des Projekts.

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Exklusiver Zugang zu Trump-Veranstaltungen

Das geplante Event in Florida ist nicht die erste Veranstaltung dieser Art. Bereits 2025 wurden die größten Besitzer des Tokens zu einem privaten Dinner eingeladen. Die Einladung richtete sich damals an die 220 größten Tokenhalter.

Nach einem Bericht des Krypto-Nachrichtenportals CoinDesk soll nun ein weiteres Treffen für Tokenbesitzer geplant sein. Demnach soll es am 25. April ein Gala-Mittagessen mit Donald Trump geben. Eingeladen sind diesmal sogar 297 Top-Tokeninhaber, von denen 29 auch noch eine VIP-Führung durch das Trump-Resort Mar-a-Lago, den Veranstaltungsort, erhalten sollen. Dies unterstreicht Trumps Strategie, digitale Vermögenswerte mit realen Privilegien zu verknüpfen.

Massive Kursverluste seit dem Start

Der Trump-Token verbindet politische Symbolik, Meme-Coin-Mechaniken und reale Events für große Investoren. Er wurde am 17. Januar 2025 gelauncht, nur drei Tage vor der zweiten Amtseinführung von Donald Trump. Kritiker bemängeln, dass es sich nicht um einen klassisch dezentralen Krypto-Token handelt, da fast 80 Prozent der Coins von zwei mit Donald Trump verbundenen Unternehmen - CIC Digital LLC und Fight Fight Fight LLC - gehalten werden. Diese hohe Konzentration wird als Hinweis auf eine starke zentrale Kontrolle des Projekts interpretiert.

Für frühe Käufer entwickelte sich der Token zunächst spektakulär. Der Startpreis lag bei unter 10 US-Dollar pro Coin, direkt danach schoss der Kurs steil nach oben. Der Höhepunkt lag am 19. Januar 2025 bei rund 75,35 US-Dollar pro Token.

Seitdem hat sich das Bild drastisch verändert. Aktuell liegt der Preis laut CoinMarketCap nur noch bei etwa 3,34 US-Dollar, was einem Rückgang von rund 95 Prozent gegenüber dem Allzeithoch entspricht (Stand: 19.03.2026).

Stabilisierung auf niedrigem Niveau

In den vergangenen Wochen bewegte sich der Token laut CoinMarketCap überwiegend seitwärts. Zwar verzeichnete $TRUMP nach Ankündigung des erneuten Treffens einen kurzen Kurssprung, fiel jedoch fast sofort wieder zurück. Die Marktkapitalisierung liegt derzeit bei rund 777 Millionen US-Dollar, bei einem zirkulierenden Angebot von etwa 232 Millionen Tokens (Stand: 19.03.2026).

Für Anleger hängt der Erfolg eines Investments in $TRUMP damit stark vom Einstiegszeitpunkt ab - und davon, ob zukünftige Events oder neue Narrative erneut spekulatives Interesse am Markt auslösen. Das Investment in den Trump-Token gleicht eher dem Kauf einer Eintrittskarte für den inneren Zirkel als einer fundierten Kapitalanlage. Während der Zugang zum Präsidenten für wohlhabende "Whales" wohl einen unschätzbaren Wert darstellt, bleibt das Risiko für Kleinanleger aufgrund der massiven Kursschwankungen und der einseitigen Halterstruktur sehr hoch.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net