Trump verkündet: Über 7000 Bitcoins schon gekauft

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Der Bitcoin-Markt zeigt sich zum Wochenstart erneut erstaunlich robust. Nach den üblichen Gewinnmitnahmen am Wochenende konnte sich BTC wieder über die Marke von 67.500 US-Dollar zurückkämpfen. Dieses Muster – schwaches Wochenende, starker Wochenstart – hat sich zuletzt mehrfach bestätigt.

Übergeordnet bleibt die Seitwärtsrange bestehen, auch wenn viele Anleger weiterhin einen fortgesetzten Bärenmarkt befürchten. Genau in solchen Phasen verbessert sich jedoch das Chance-Risiko-Verhältnis. Auffällig: Während Unsicherheit dominiert, positionieren sich größere Akteure zunehmend bullisch. Auch die Trump-Familie sorgt nun für Aufmerksamkeit, da sie ihre Bitcoin-Bestände weiter ausgebaut hat und damit ein klares Signal in den Markt sendet.

American Bitcoin: Aggressive Akkumulation im Eiltempo

Hinter den Schlagzeilen steht das Unternehmen American Bitcoin (ABTC), das sich als eine der am schnellsten wachsenden Bitcoin-Treasury-Firmen etabliert. Laut aktuellen Angaben hält das Unternehmen inzwischen über 7.000 BTC und gehört damit bereits zu den 20 größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit. Besonders bemerkenswert: Dieser Aufbau erfolgte in weniger als sieben Monaten nach dem Nasdaq-Debüt.

Das Geschäftsmodell kombiniert zwei zentrale Strategien: Mining und gezielte Akkumulation. Einerseits produziert das Unternehmen Bitcoin durch Mining – idealerweise zu Kosten unter Marktpreis. Andererseits nutzt es Marktphasen mit Schwäche für diszipliniertes Nachkaufen. Diese Kombination ermöglicht eine beschleunigte Kapitalakkumulation, ohne vollständig von Marktpreisen abhängig zu sein.

7,000+ Bitcoin secured.



#16 largest public Bitcoin treasury in the world.



All achieved in under 7 months since our Nasdaq debut.



The accumulation machine is running at full throttle — mining at a discount + disciplined buying. No company is climbing the rankings… https://t.co/8ei0MLV8Od — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2026

Zusätzlich zeigt die Entwicklung der Kennzahl „Satoshis per Share“, dass auch Aktionäre indirekt von dieser Strategie profitieren. Mit über 660 Satoshis pro Aktie wurde seit dem Börsengang ein deutlicher Anstieg erreicht. Das unterstreicht den Ansatz vieler Bitcoin-Treasury-Unternehmen: Nicht kurzfristige Gewinne, sondern langfristige Maximierung des BTC-Exposures.

Die aggressive Expansion erinnert an Vorreiter wie Strategy, verdeutlicht aber auch einen neuen Trend: Immer mehr Unternehmen nutzen Bitcoin aktiv als strategische Reserve – und nicht mehr nur als passive Beimischung.

Bitcoin-Treasuries im Vergleich: Wo steht ABTC?

Ein Blick auf die aktuellen Daten der größten Bitcoin-Treasury-Unternehmen zeigt die Einordnung klar. Insgesamt halten börsennotierte Firmen über 1,17 Millionen BTC, was einem Marktwert von rund 79 Milliarden US-Dollar entspricht. Dennoch dominiert weiterhin ein einzelner Player den Markt: Strategy mit über 760.000 BTC.

American Bitcoin liegt aktuell noch im unteren Bereich der Top 20, was auch daran liegt, dass Plattformen wie CoinGecko oder BitcoinTreasuries die neuesten Käufe oft verzögert abbilden. Mit über 7.000 BTC bewegt sich das Unternehmen jedoch bereits in einer Größenordnung, die historisch relevant ist.

Interessant ist vor allem die Dynamik: Während viele etablierte Unternehmen ihre Bestände stabil halten oder nur moderat ausbauen, wächst ABTC extrem schnell. Genau diese Geschwindigkeit könnte entscheidend sein, um in den Rankings weiter aufzusteigen.

Zudem zeigt die geringe Gesamtquote der börsennotierten Unternehmen am Bitcoin-Angebot (rund 5,5 %), dass institutionelle Adoption noch früh ist. Das eröffnet langfristig weiteres Potenzial – insbesondere für aggressive Akkumulatoren wie American Bitcoin.

Neuer Kurstreiber? Bitcoin-L2 im Fokus, HYPER explodiert

Trotz der positiven Entwicklung bleibt ein strukturelles Problem bestehen: Bitcoin wird aktuell primär als Store of Value genutzt. Für zusätzliche Nachfrage braucht es jedoch neue Anwendungsfälle – genau hier kommen Layer-2-Lösungen ins Spiel.

Bitcoin-L2 könnte das Netzwerk funktional erweitern und neue Use Cases wie DeFi, Payments oder Smart Contracts ermöglichen. Eine höhere Nutzbarkeit würde langfristig auch die Nachfrage nach BTC selbst steigern, da dieser als Basis-Asset dient.

Ein Projekt, das aktuell besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale hat bereits über 32,1 Millionen US-Dollar eingesammelt – ein klares Zeichen für starkes Marktinteresse trotz unsicherem Umfeld.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Das Konzept: Die Vorteile von Solana – Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und niedrige Gebühren – sollen mit der Sicherheit von Bitcoin kombiniert werden. Technologisch setzt man dabei auf die Solana Virtual Machine (SVM), um Entwickler schnell ins Ökosystem zu holen. Ergänzt wird das Ganze durch zk-Proofs und eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2, wodurch Bitcoin effizient in neue Anwendungen integriert werden kann.

Besonders attraktiv wirkt aktuell das Staking-Modell mit rund 36 Prozent APY, das frühe Investoren zusätzlich incentiviert. Gleichzeitig steigen die Tokenpreise im Presale schrittweise, wodurch bereits früh Buchgewinne möglich sind.

Sollte sich die Layer-2-These durchsetzen, könnte genau hier der nächste große Nachfrageimpuls für Bitcoin entstehen. Während Unternehmen wie American Bitcoin das Angebot verknappen, könnten L2-Lösungen die Nachfrage deutlich erhöhen – eine Kombination, die langfristig bullisch wirkt.

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