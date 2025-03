Trump-Zölle

Der Kurs des Euro hat sich am Montag wenig verändert.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete am Morgen 1,0830 US-Dollar. Sie verteidigte so ihre Gewinne vom Freitag.

Weiterhin wird das Geschehen am Devisenmarkt durch die Zollpolitik der US-Regierung dominiert. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump seine neuen Zölle ankündigen. Von den geplanten wechselseitigen Zöllen der USA soll nach Angaben von Trump kein Staat verschont bleiben. "Man würde mit allen Ländern anfangen", sagte er während eines Flugs mit der Präsidentenmaschine Air Force One. Die Aussagen belasteten zwar die Aktienmärkte in Asien und Europa, wirkten sich auf den Eurokurs aber kaum aus.

Im weiteren Handelsverlauf stehen die Verbraucherpreise in Deutschland für den März im Blick der Märkte. Ökonomen erwarten einen leichten Rückgang der Inflationsrate. Die Daten dürften auch einen Hinweis auf die am Dienstag anstehenden Zahlen für den gesamten Euro-Währungsraum geben.

Unterdessen sind die Preise der nach Deutschland importierten Güter im Februar stärker als im Vormonat gestiegen. Der Anstieg war zudem stärker als von Volkswirten erwartet.

