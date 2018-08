Türkei erhöht Einfuhrzölle auf US-Produkte - Lira fängt sich

- von Daren Butler

Istanbul (Reuters) - Der Streit zwischen der Türkei und den USA spitzt sich weiter zu.

Die Regierung in Ankara erhöht die Einfuhrzölle auf bestimmte US-Produkte drastisch. Für Autos werde nach einem von Präsident Recep Tayyip Erdogan unterzeichneten Dekret der Zollsatz auf 120 Prozent verdoppelt, berichtete das Amtsblatt "Resmi Gazete" am Mittwoch. Bei alkoholischen Getränken werde er auf 140 und bei Tabak auf 60 Prozent angehoben. Auch für andere Waren gelten künftig höhere Zölle, darunter Kosmetika, Reis und Kohle. Bereits am Dienstag hatte Erdogan als Reaktion auf eine Anhebung der Zölle durch die USA Sanktionen gegen den iPhone-Hersteler Apple angekündigt. "Wir werden einen Boykott über elektronische Produkte aus den USA verhängen", sagte er.

Der Handelsstreit mit der weltgrößten Volkswirtschaft ist einer der Gründe für den Absturz der türkischen Währung Lira, die seit Jahresbeginn fast 40 Prozent an Wert verloren hat und zu Wochenbeginn auf ein Rekordtief von 7,24 zum Dollar gefallen war. Inzwischen hat sich der Kurs wieder etwas stabilisiert: Der Dollar verbilligte sich um sieben Prozent auf 5,89 Lira.

Ein Grund dafür: Die Bankenaufsicht schränkte Devisen-Tauschgeschäfte heimischer Institute mit ausländischen Investoren weiter ein. Diese Devisen-Swaps dürfen künftig nur noch 25 Prozent des Eigenkapitals einer Bank ausmachen. Bei derartigen Transaktionen werden Devisen gekauft. Zugleich wird vereinbart, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzugeben. Geldhäuser nutzen diese Geschäfte beispielsweise, um sich gegenüber Wechselkursrisiken abzusichern.

Neben dem Handelszwist trugen zur Währungskrise auch Befürchtungen bei, Erdogan könnte sich massiv in die Wirtschaft und die Währungspolitik einmischen. "Eine glaubwürdige politische Wende würde den negativen Entwicklungen höchstwahrscheinlich ein Ende setzen", sagte Damien Buchet vom Anlagehaus Finisterre Capital. Noch halte die Türkei das Steuer in der Krise selbst in der Hand. Eine Fortsetzung der bisherigen Politik dürfte den Banken- und Unternehmenssektor jedoch zunehmend belasten.

Das Verhältnis zwischen den Nato-Partnern ist wegen verschiedener Themen angespannt. Zugespitzt hat sich der Streit auch wegen des US-Pastors Andrew Brunson. Ein Gericht lehnte dessen Antrag ab, aus dem Hausarrest in der Türkei befreit zu werden und Reisefreiheit zu bekommen. Brunsons Anwalt sagte Reuters, die nächst höhere Instanz werde nun über den Fall entscheiden.

Da der Pastor nicht ausreisen darf, hat Trump die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei verdoppelt. Türkische Ermittler werfen Brunson Verbindungen zu dem in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen vor, der nach Darstellung der Regierung in Ankara hinter dem Putschversuch vor zwei Jahren steckt. Die USA hatten am Dienstag mit weiterem wirtschaftlichen Druck gedroht, sollte Brunson noch länger festgehalten werden. Dann würden die USA zusätzliche Maßnahmen einleiten, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes.

Die USA sind für die Türkei der viertwichtigste Importpartner mit einem Volumen von zwölf Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Umgekehrt exportierte die Türkei für knapp neun Milliarden Dollar in die Vereinigten Staaten, die damit der fünftgrößte Exportkunde des Landes sind.