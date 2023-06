Über 300 Verkaufsparteien interessiert an FTX 2.0 - darunter BlackRock, Ripple und Nasdaq

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der CEO von FTX, John Ray, plant, die Krypto-Börse neu zu starten, und BlackRock, Ripple und Nasdaq gehören zu den 363 Verkaufsparteien, die daran interessiert sind. FTX-Debitoren unter der Führung von CEO John Ray haben zuvor Pläne zur Wiederinbetriebnahme der geplagten Krypto-Börse FTX im Rahmen der Insolvenzrestrukturierung bekannt gegeben. Am Freitag veröffentlichte FTX die Namen der Parteien im Abschnitt 363 Sale des US-Insolvenzrechts, das den Verkauf von Unternehmensvermögen ermöglicht.

FTX veröffentlicht Liste der „363 Verkaufsparteien“

Gemäß einer Gerichtsakte vom 22. Juni vor dem Delaware Bankruptcy Court hat FTX-Berater Alvarez & Marsal eine Liste der „363 Verkaufsparteien“ veröffentlicht. Es handelt sich um Unternehmen und Organisationen, die an einem Teil oder am gesamten Neustart von FTX 2.0 interessiert sind. Diese Parteien wurden kontaktiert und haben eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet, um weitere Details zur Restrukturierung und Neustart der Börse zu erhalten. Zu den namhaften Namen in der Liste der 363 Verkaufsparteien gehören Nasdaq, Ripple Labs, Galaxy Digital, BlackRock, Tribe Capital, Robinhood, NYDIG und OKCoin.

Quelle: FinanceFWD

Allerdings handelt es sich hierbei nicht um die exklusive Liste potenzieller Käufer oder Investoren, sondern um Parteien, die an der Krypto-Börse interessiert sind. Die FTX-Debitoren planen, den Verkaufsprozess im dritten oder vierten Quartal dieses Jahres durchzuführen und einen „Stalking-Horse Bieter“ auszuwählen. Eines dieser Unternehmen wird voraussichtlich der führende Bieter sein.

Unternehmen sind auch daran interessiert, in FTX 2.0 zu investieren, während das Team unter CEO John Ray am Prozess des Angebotsbriefs, an interessierten Parteien, der Aufnahme von Market-Makern und dem Neustart von FTX Japan arbeitet. Gleichzeitig drängen mehrere traditionelle Finanzunternehmen (TradFi) in die Krypto-Branche. BlackRock hat einen Antrag auf einen Bitcoin-ETF gestellt, JPMorgan hat Euro-Blockchain-Zahlungen mit JPM Coin eingeführt, und die Krypto-Börse EDX Markets, unterstützt von Citadel Securities, Fidelity Digital Assets und Charles Schwab, hat Kryptowährungs-Handelsdienstleistungen gestartet. Auch TradFi-Unternehmen zeigen Interesse an FTX 2.0.

Medien appellieren gegen Gerichtsentscheidung zur Geheimhaltung der Kundennamen

Vier Medienunternehmen – Bloomberg, Dow Jones & Company, The New York Times und The Financial Times – haben gegen die Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt, die Kundennamen der Krypto-Börse FTX dauerhaft geheimzuhalten. Insolvenzrichter John Dorsey entschied, dass die Debitoren die Namen ihrer einzelnen Kunden geheim halten dürfen, da dies sie vor Identitätsdiebstahl und anderen Betrugsfällen schützen könnte. Die vier Medienunternehmen haben gegen die Entscheidung des Insolvenzrichters Berufung eingelegt, die Kundennamen der Krypto-Börse FTX dauerhaft zu redigieren. Die Debitoren und Gläubiger sind der Ansicht, dass die Geheimhaltung der Kundennamen für die Insolvenzreorganisation entscheidend ist.

Zuvor hatte Insolvenzrichter John Dorsey in diesem Monat entschieden, dass FTX die Namen seiner einzelnen Kunden geheim halten kann, da dies sie vor Identitätsdiebstahl und anderen Betrugsfällen schützen könnte. Normalerweise müssen insolvente Unternehmen ihre Gläubiger und die Höhe der Schulden offenlegen, einschließlich der einzelnen Kunden. Das US-Insolvenzrecht enthält jedoch Bestimmungen, die Details aus Gründen des Risikos von Identitätsdiebstahl oder anderen Schäden verhindern. Die FTX-Debitoren und Gläubiger argumentierten, dass die Kunden des Krypto-Kreditgebers Celsius Network nach der Offenlegung ihrer Namen Betrugsfällen und Identitätsdiebstahl ausgesetzt waren.

Quelle: MarketWatch

Am Freitag reichten die Medienunternehmen beim Delaware Bankruptcy Court eine Berufung gegen Richter John Dorseys Entscheidung ein, die Kundennamen von FTX dauerhaft aus dem Insolvenzverfahren zu redigieren. Die Anwälte von Bloomberg und anderen Medienunternehmen argumentieren, dass die Insolvenz von FTX keine Ausnahme von den Offenlegungspflichten genießt.

Dies ist das zweite Mal, dass die Medienunternehmen das Gericht auffordern, Details zu den 9 Millionen Kunden und Gläubigern der Krypto-Börse FTX offenzulegen. FTX-CEO John Ray bereitet sich darauf vor, die Krypto-Börse als FTX 2.0 neu zu starten, mit potenziellen Investoren wie Tribe Capital, der Investmentbank PWP und Sequoia Capital. Tribe Capital, das vor dem FTX-Crash in die Plattform investiert hatte, erwägt nun eine Kapitalspritze von 250 Millionen US-Dollar, um die Initiative anzukurbeln.

FTX-Debitoren arbeiten aktuell auch daran, Spenden an Politiker sowie Geschenke und Zahlungen an prominente Persönlichkeiten, Firmen und andere Einzelpersonen zurückzufordern. In der Zwischenzeit plädiert FTX-Gründer Sam Bankman-Fried auf unschuldig und wird im Oktober vor Gericht erscheinen.

