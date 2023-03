Über ein Jahr Ukraine-Krieg: Kryptowährungen bleiben ein wichtiges Instrument

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die russische Invasion in die Ukraine liegt über ein Jahr zurück. Die Auswirkungen sind dramatisch. Der Westen begegnete den Krieg mit Sanktionen, die sowohl die russische als auch die eigene Wirtschaft trafen. Denn die in 2022 explodierten Energiepreise sind zuvorderst auf diese geopolitische Krise zurückzuführen.

Laut Reuters haben mindestens 42.295 Menschen ihr Leben in der aktuellen Situation verloren, während 58.479 weitere Personen nicht tödlich verletzt wurden. Zudem werden mindestens 15.000 Menschen vermisst und etwa 14 Millionen Menschen mussten ihr Zuhause verlassen und die Flucht antreten. Es wurden mindestens 140.000 Gebäude zerstört und die Schäden am Eigentum werden auf etwa 350 Milliarden US-Dollar geschätzt. Die Auswirkungen auf die Betroffenen kann man sich kaum vorstellen, Familien werden zerstört, persönliche Schicksale werden von Leid bestimmt.

Doch im Hintergrund bleiben Kryptowährungen ein wichtiges Instrument und offenbaren, welches Potenzial gerade auch in Krisen in ihnen steckt. Mit diesem Thema haben sich die Experten von Chainalysis kürzlich beschäftigt – die Erkenntnisse:

Pro-Russland-Aktivisten nutzen Krypto-Crowdfundings

Fünf Monate nach Kriegsbeginn wurden bereits von Analysten 54 Freiwilligengruppen identifiziert, die sich der Finanzierung russischer Militärausrüstung, der Verbreitung von Desinformation und Propaganda verschrieben haben. Insgesamt erhielten diese Gruppen Spenden in Höhe von 2,2 Millionen US-Dollar. Ein Jahr nach Kriegsbeginn wuchs die Zahl der pro-russischen Organisationen auf etwa 100 an, die fast 5,4 Millionen US-Dollar erhielten.

Allerdings zeigt die folgende Grafik einen Höhepunkt im Sommer vergangenen Jahres, wenige Monate nach dem Anfang des Kriegs. In den letzten Monaten scheint die langwierige Invasion auch die Finanzierungsbemühungen zu zermürben.

Die meisten Zahlungen gehen an zentralisierte Krypto-Börsen, die sich im Mainstream verorten lassen. Nach Chainanalysis-Informationen wurden weniger als 5 % der Coins an High-Risk-Exchanges gesendet.

Kryptowährungen werden kaum zur Umgehung der Sanktionen genutzt

Die Frage, ob wohlhabende Russen Kryptowährungen nutzen, um die Sanktionen zu umgehen und Geld aus dem Land zu schaffen, wurde oft gestellt. Denn verschärfte Sanktionen nach der Invasion führten zu einer Kapitalflucht, weg vom Rubel, rein in Devisen. Doch die Politik machte es den Oligarchen nicht einfach, sodass Krypto-Transaktionen eine Lösung sein könnten. Dennoch dürfte der digitale Währungsmarkt (noch) zu illiquide sein, um eine massenhafte Umgehung der Sanktionen zu unterstützen.

Nach Chainalysis-Informationen ergaben die Daten keine klaren Hinweise darauf, dass der Krieg zu erhöhten Zuflüssen auf den Kryptomärkten führte. Es gab zwar eine kleine Spitze nach der Invasion im Februar 2022, aber die meisten größeren Hochs stehen eher mit allgemeinen Trends in Verbindung.

Massive Spenden an die Ukraine: Krypto-Besitzer als Philanthropen

In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass Kryptowährungen auch auf positive Weise zur Unterstützung der Ukraine beitragen können. Seit Beginn des Konflikts im Februar 2022 wurden Kryptowährungen im Wert von mehr als 56 Millionen US-Dollar an Adressen der ukrainischen Regierung gespendet. Bis Februar 2023 sind diese Spenden auf fast 70 Millionen Dollar angewachsen. Die meisten Transaktionen wurden in den beliebtesten Kryptowährungen, Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), durchgeführt.

Neben den Spenden an die Regierung werden Kryptos auch direkt an Wohltätigkeitsorganisationen versendet, die in der Ukraine tätig sind. Obwohl Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Fiat-Spenden eine untergeordnete Rolle spielen, zeigen sie eine allgemeine Bereitschaft von Krypto-Fans auf der ganzen Welt, auch digitale Vermögenswerte zu spenden.

Darüber hinaus verdeutlicht die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die ukrainische Regierung und Wohltätigkeitsorganisationen die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen.

Beispielsweise beteiligte sich auch Ethereum-Gründer Vitalik Buterin massiv an Spenden für die Ukraine, sowohl eigene Spenden als auch Aufrufe zur Unterstützung.

NEWS UPDATE: Ethereum co-founder Vitalik Buterin made $5M worth of #ETH donations to #Ukraine earlier this month. pic.twitter.com/Pc6HoGZoL1 — Gokhshtein Media (@gokhshteinmedia) April 7, 2022

