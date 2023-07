Überraschende 🫢 Krypto-Prognose: Dieser Coin soll 2023 explodieren 🙋!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einer der häufigsten Suchanfragen in Google im Zusammenhang mit neuen Kryptowährungen ist die Frage nach Coins, die 2023 explodieren werden. Doch woher kommt diese Frage und was bedeutet sie? Sind damit Coins gemeint, die bald im Wert steigen oder Krypto ICOs?

Das ist unsere überraschende Krypto-Prognose mit einem Coin, der 2023 explodieren könnte!

Neuer Coin mit Potenzial: Thug Life

Gangsta Life trifft auf Meme Coin und wird schnell leergekauft

Zweite Chance fĂĽr alle, die bisher wenig GlĂĽck im Leben hatten

Ende des Pre-Sales am 17. Juni 2023 – Jetzt Token holen

Was sind Krypto Prognosen?

Prognosen helfen, die Zukunft vorherzusagen und seine Handlungen entsprechend daran auszurichten. Die Vorhersagen können in fast allen Bereichen des Lebens eingesetzt werden. Im Bereich von Finanzmärkten geht es um Variablen, die auf Analysen von Daten aus der Vergangenheit basieren und eine theoretische Vorhersage über die zukünftige Entwicklung von Märkten und Kursen ermöglichen.

Bei Finanzprognosen geht es um den Glauben daran, dass bestimmte Muster in der Vergangenheit vorgekommen sind und sich in der Zukunft wiederholen werden. Die Faktoren, die Einfluss auf eine Prognose nehmen, werden auch als Treiber bezeichnet. Sie zu verstehen oder zu analysieren, unterliegt besonders fĂĽr Laien schwierigen Herausforderungen.

Krypto Prognosen werden nur von einer relativ kleinen Gruppe von Marktakteuren verstanden, wenn sie nicht einfach formuliert werden. Die aktuellen Märkte sind stark von technologiegetriebenen Entwicklungen beeinflusst. Es ist ein komplexes Konstrukt aus raschen Veränderungen und machtvollen Teilnehmern an den globalen Kapitalmärkten. Beim Kryptomarkt kommen noch Faktoren hinzu wie etwa Inflation, Politik oder Zinsentscheidungen.

Was bedeutet es, wenn ein Coin explodieren könnte?

Die Zeichen für die Deutsche Börse stehen auf weiteres Wachstum, da sind sich viele Experten einig. Auch der Konzernchef Theodor Weimer blickt positiv in die Zukunft. Trotzdem durch Krieg und Krisen verunsicherten Umfeld konnte die Deutsche Börse 2022 einen Gewinn von knapp 1,5 Milliarden Euro verzeichnen. Immerhin fast ein Viertel mehr als im Jahr zuvor.

„Wir sind weiter zuversichtlich, weil wir alle Weichen dafür gestellt haben, dass sich unser starkes strukturelles Wachstum fortsetzt“. Merkur

Bei den Erträgen konnte das Unternehmen Deutsche Böse einen Anstieg von 24 % auf rund 4,34 Milliarden Euro verzeichnen. Für 2023 rechnet der Vorstand mit Erträgen von 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro, was einem erneuten Anstieg von 8 Prozent entsprechen würde. Kommen wir jetzt zurück zum Kryptomarkt. Wenn es heißt, ein Coin könnte explodieren, dann sehen Experten für dieses Projekt besonders großes Wachstumspotenzial.

Ähnlich wie bei den klassischen Finanzmärkten sind Coins, die explodieren könnten, hervorragende Anlagen, die häufig von Beratern empfohlen werden. Trotz der Risiken bei Kryptowährungen sind Coins, die 2023 explodieren könnten, Assets mit überdurchschnittlich großen Wachstumschancen.

Dieser Coin könnte explodieren

Thug Life ist anders als alles bisherige am Meme Markt. Der Meme Coin nimmt sich selbst nicht so ernst und propagandiert das Gangsta Life. Angelehnt an Tupak Schakur und sein Rapper Life will Thug Life Menschen mitnehmen, die es im Leben nicht leicht hatten. Menschen, die bisher nicht vom großen Glück getroffen wurden und nur schwer Zugang zu Vermögen haben.

You know what time it is. All interactions with this tweets are noted.



Tag frens, drop wallet addy and keep an eye on DMs for $THUG pic.twitter.com/m5hPpKurTw — Thug Life Token (@thug_life_token) June 26, 2023

Beim Meme Coin Thug Life handelt es sich um einen Coin mit Potenzial, denn das Thema trifft derzeit genau den Nerv der Anleger. Viele Investoren aus dem Privatsektor sind verärgert darüber, dass nur große Investmentbanken oder Vermögensberater den größten Teil vom Kuchen abbekommen und mit Bitcoin & Co. spekulieren, wie es ihnen gerade gefällt.

Derzeit läuft der Vorverkauf und der native Utility-Token $THUG kostet nur 0,0007 $. Es wurden bereits rund ¼ der Token im Pre-Sales verkauft. Dieser läuft noch 11 Tage und wie im Whitepaper angekündigt, sind 70 % aller Token für den Vorverkauf reserviert. Fast eine ½ Million USD wurden bereits von Anlegern in das Projekt investiert, was belegt, dass die Strategie der Entwickler aufgeht.

Was bedeutet Thug Life?

Thug steht in etwa für Gangster oder Schurke. Es gibt verschiedene Versionen, woher der Begriff stammt. Mal wird Tupac Shakur als Ursprung genannt, mal die Rapper Szene als Ganzes. Es gibt Musikvideos mit diesem Titel, oder es heißt, es handelt sich dabei um ein Akronym, das für „The Hate U Give Little Infants Fucks Everybody“ steht. Einige Medien geben an, Thug Life würde sich mit Drogen, Gewalt und Gefängnis beschäftigen.

Doch im Kern geht es um die Menschen, die keinen Zugang zum Finanzsektor haben. Menschen, die kein Geld haben, um zu investieren und so Vermögen aufzubauen. Es sind Menschen wie Du und Ich, nur dass die ohne eigene Mittel nicht den Weg nach oben schaffen werden.

Als Meme Coin steht natürlich die Unterhaltung im Vordergrund. Aber im Tieferen geht es bei Thug Life auch um die Chance auf den großen Gewinn, im Sinne eines finanziellen Vorteils an den Kryptomärkten. Anleger, die Interesse an dem Coin haben, sollten die Chance nutzen, und in den nächsten Tagen ihren Anteil an den 70 % des Tokenbestandes kaufen.

Fazit: Als Krypto Pre-Sales ist Thug Life grundsätzlich ein interessantes Asset. Denn mit einem Coin, der zu einem so frühen Zeitpunkt am Markt verfügbar ist, lässt sich einfach spekulieren. Thug Life ist zweifelsohne ein mögliches Spekulationsobjekt für Anfänger, denn der native Token kostet derzeit nur 0,0007 $. Wir glauben, dass $THUG der Coin ist, der 2023 explodieren könnte.

Unter Umständen ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Webseite ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Webseite steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wir erhalten möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Webseite anbieten.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tätig. Ihre langjährige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, Kryptowährungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um über aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen Finanzmärkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in Kryptowährungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen für Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/