Darum behauptet sich der Euro

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1328 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1342 (Montag: 1,1338) Dollar festgesetzt.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt auch zur Wochenmitte im Fokus. Die USA und Europa haben mit einem Paket von Strafen auf die jüngste Eskalation Moskaus in der Krise reagiert. US-Außenminister Antony Blinken sagte ein für diesen Donnerstag in Genf geplantes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow ab. Das Weiße Haus schloss ein mögliches Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin vorerst aus.

Der Kremlchef hatte am Montag ungeachtet großen internationalen Protests die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Donezk und Luhansk in der Ostukraine anerkannt und eine Entsendung russischer Soldaten angeordnet. Derweil besteht die Hoffnung weiter, dass die Diplomatie die Krise entschärfen kann und kein kriegerischer Konflikt entsteht.

Der Konjunkturkalender ist zur Wochenmitte recht dünn bestückt. Auf der Agenda stehen das GfK Konsumklima für Deutschland, die zweite Schätzung für die Verbraucherpreise in der Eurozone im Januar sowie Daten zum Geschäftsklima und zum Industrievertrauen in Frankreich.

