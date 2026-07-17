Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
20.07.26 03:58 Uhr
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Die Ethereum Foundation hat ihre Organisation grundlegend umgebaut und ihre strategische Ausrichtung neu definiert. Welche Bedeutung hat die Reform für den ETH-Kurs?Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch