UN sehen Nachbarländer durch venezolanischen Exodus gefährdet

Genf (Reuters) - Die anhaltende Flüchtlingswelle aus Venezuela bedroht nach Einschätzung der Vereinten Nationen mittlerweile die Stabilität der Nachbarstaaten.

Der Exodus aus dem unter einer schweren Wirtschaftskrise leidenden Land steuere auf eine überregionale Flüchtlingskrise zu, wie es sie bereits im Mittelmeerraum gebe, erklärte die UN-Organisation für Migration am Freitag in Genf. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR appellierte an die lateinamerikanischen Länder, Menschen aus Venezuela weiter Zuflucht zu bieten. Seit 2015 haben schon 1,6 Millionen Menschen das Land verlassen.

Ecuador und Peru haben bereits ihre Grenzkontrollen verschärft, um den Zustrom aus Venezuela zu begrenzen. In Brasilien hat ein aufgebrachter Mob Hunderte Flüchtlinge zurück über die Grenze nach Venezuela getrieben.

Venezuela leidet unter einer Hyperinflation und politischer Instabilität. Der Rückgang der Ölpreise hat zu einem Einbruch der Staatseinnahmen geführt. Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge schrumpfte die Wirtschaft des Landes 2017 um zwölf Prozent. Für dieses Jahr sagt der IWF eine Inflation von einer Million Prozent in Venezuela voraus. Präsident Nicolas Maduro hatte vor kurzem umfassende Reformen angekündigt. Die Opposition wirft ihm den Aufbau einer Diktatur, Misswirtschaft und Korruption vor. Maduro sieht sein Land als Opfer eines von den USA angezettelten Wirtschaftskrieges.