Unbekannte 🚀 Kryptowährungen mit Potenzial 💰: Wo sich jetzt das Investieren lohnen ✅ könnte!

Bei mehr als inzwischen 12.000 KryptowĂ€hrungen gibt es viele unbekannte KryptowĂ€hrungen. Wie Anleger erkennen können, ob eine oder mehrere davon Potenzial oder Zukunft haben, wollen wir mit diesem Bericht erklĂ€ren. Unbekannte KryptowĂ€hrungen mit Potenzial 2023 lassen sich anhand einiger Faktoren aus der großen Masse herausfiltern. Ähnlich wie bei den Hidden Champions hierzulande, gibt es auch Coins, die unbekannt sind, aber dennoch großes Potenzial aufweisen.

Ähnlich wie Hidden Champions gibt es auch unbekannte Kryptos mit Potenzial

Bei der großen Anzahl KryptowĂ€hrungen gehen viele interessante Coins unter

Hidden Champions verfolgen Ziel von MarktfĂŒhrerschaft und wollen stetig wachsen

In keinem anderen Land gibt es so viele Hidden Coins wie in Deutschland

Was macht unbekannte KryptowÀhrungen aus?

KryptowĂ€hrungen sind in erste Linie als digitales Zahlungsmittel konzipiert worden. GemĂ€ĂŸ dem Whitepaper von Satoshi Nakamoto kann so Guthaben per Code von einem Teilnehmer zum anderen ĂŒbertragen werden, und zwar ohne, dass eine dritte Instanz, egal ob behördlich, staatlich, privat oder regulatorisch, in den Prozess involviert ist. Die kryptografisch signierte Transaktion ist dauerhaft, transparent und unkorrumpierbar auf der Blockchain gespeichert.

Viele KryptowĂ€hrungen versprechen satte Gewinne, sicherlich einer der Kriterien, an denen Sie erkennen, dass hier Vorsicht geboten ist. Denn unbekannte KryptowĂ€hrungen mit Potenzial bedeuten nicht automatisch auch hohe Renditen. Es geht um die langfristige Betrachtung des GeschĂ€ftsmodells und der Strategie, die die Entwickler hinter dem Projekt verfolgen. Auch mĂŒssen einige regulatorische Dinge eingehalten werden, wenn man als Neuling in den Kryptomarkt einsteigen will.

Unbekannte KryptowÀhrungen mit Potenzial erkennen Sie in der Regal an:

Whitepaper ist ausfĂŒhrlich vorhanden Smart Contract Code wurde extern geprĂŒft Entwickler und Management verfĂŒgen ĂŒber Erfahrung Roadmap vorhanden und nachvollziehbar Social Media Profile eingerichtet Vorverkauf aktiv und online verfĂŒgbar Token Preise sind weit unter Durchschnitt Niedrige EinstiegshĂŒrden und gute Anleitungen

Gibt es Risiken bei unbekannten KryptowÀhrungen?

Wie bei jedem Vermögenswert, gibt es auch bei unbekannten KryptowĂ€hrungen Risiken, die Anleger unbedingt kennen mĂŒssen. Der Kauf unbekannter Coins ist zunĂ€chst dann besonders riskant, wenn Sie diesen mit Fremdmitteln wie beispielsweise einem Kredit oder einem Darlehen von Freunden oder Familie tĂ€tigen. Privatanleger mĂŒssen stets ihr Kapital ĂŒberblicken, welches Sie in den Vermögensaufbau investieren und dafĂŒr nicht bis ans Limit gehen.

Passen die persönlichen Anlageziele nicht mit dem ausgewĂ€hlten Projekt zusammen, ist die EnttĂ€uschung groß und unter UmstĂ€nden das Geld weg. Aktien, Schuldverschreibungen, Zertifikate oder Fonds sind einige der Angebote an klassischen FinanzmĂ€rkten. Ähnlich vielfĂ€ltig wie an traditionellen Börsen ist es auch im Kryptomarkt. Anleger können Daytrading betreiben, langfristig Coins HODLen, auf KursverlĂ€ufe spekulieren oder Krypto Pre-Sales auswĂ€hlen.

Die Frage muss zunĂ€chst sein, ob Sie langfristig oder kurzfristig investieren wollen. Beide Strategien haben ihre Vor- und Nachteile. Danach geht es darum, festzulegen, welches Risiko Sie dafĂŒr bereit sind, einzugehen. In der Regel haben höhere Renditen auch ein höhere Risiko. Bedenken Sie dabei aber bitte immer, dass ein Krypto Pre-Sale bereits ab wenige Cent fĂŒr den Token anfĂ€ngt. Das bedeutet, trotz erhöhtem Risiko beim Investieren, ein ĂŒberschaubares Risiko eines hohen finanziellen Verlustes.

Diese unbekannten KryptowĂ€hrungen sind derzeit besonders gĂŒnstig

Das Recruiting von Freelancern wird mit dem Blockchain-basierten Projekt DeeLance nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Zusammen mit dem Metaverse eröffnet DeeLance eine völlige neue Art und Weise der Personalsuche, der Zusammenarbeit mit Freelancern und dem Abrechnen erledigter AuftrĂ€ge. Derzeit hat das Projekt bereits ĂŒber 126.523 $ eingenommen und der Utility-Token $DLANCE kostet nur 0,025 USDT.

Bei DeeLance sind gleich mehrere Aspekte fĂŒr Anleger wichtig. Beginnend mit der automatischen Wertsteigerung bis zum Listing, bis zu den GebĂŒhren unter dem Branchenschnitt. Die automatische Wertsteigerung betrĂ€gt je nach Einstiegszeitpunkt 112 % bis zum ersten Listing des Utility-Token $DLANCE an Exchanges. Dann steht der Token dem öffentlichen Handel zur VerfĂŒgung und seine Wertentwicklung unterliegt den herkömmlichen Regeln von Angebot und Nachfrage.

$ / Token Token Anteil % Anzahl in Mil. Wert % Wertsteigerung % Phase 1 0,025 8,00 24,00 100 Phase 2 0,029 10,00 30,00 116 16 Phase 3 0,033 10,00 30,00 132 32 Phase 4 0,038 11,00 33,00 152 52 Phase 5 0,043 11,20 33,60 172 72 Phase 6 0,048 11,40 34,19 192 92 Listing Preis 0,053 212 112

GegenĂŒber anderen Plattformen hat DeeLance mehrerer Vorteile. Nicht nur, dass seine Funktionen weitaus vielfĂ€ltiger sind und das Metaverse hinzukommt.

DeeLance Upwork fiverr KundengebĂŒhren 2 % 3,5 % 3,5 % GebĂŒhren fĂŒr Freelancer 10 % 20 % 20 % Abhebung in Kryptos und Fiat Mind. 100 $ Mind. 100 $ Dezentral Urheberrechte Treuhandkonto /teilweise /teilweise Unbegrenzte Jobs Streitbeilegung NFT / Metaverse Mitarbeitersuche

Ecoterra gilt als nachhaltiges Investment, da hier der Klimaschutz im Vordergrund des GeschĂ€ftsmodells steht. Es geht im Kern um das Motivieren von Verbrauchern, noch mehr Wertstoffe als bisher, dem Recycling Kreislauf zuzufĂŒhren. DafĂŒr belohnt Ecoterra die Benutzer mit Krypto Rewards in Form von NFTs. Jedes NFT stellt eine Emissionsgutschrift dar, die an MarktplĂ€tzen handelbar sind.

Benutzer können ganz einfach Belege und Nachweise in die App von Ecoterra laden und erhalten dafĂŒr Krypto Belohnungen in die Wallet. Aber auch Betriebe aus der Recyclingbranche oder HĂ€ndler von Wertstoffen können die Ecoterra Plattform nutzen. Es ist auch möglich, einfach seine Stromrechnung zu scannen, wenn Sie grĂŒnen Strom beziehen. Auch dafĂŒr wird Ecoterra Sie belohnen.

Auf dem Carbon-Offset-Marktplatz können Benutzer und Unternehmen weltweit Tonnen von Kohlendioxid mit dem Ecoterra Token ausgleichen. Jeder Ausgleich wird in der App von Ecoterra vermerkt und als Leistung hinzugefĂŒgt. Sobald ein Ziel erreicht ist, werden die NFTs umgewandelt, zum Beispiel in neue BĂ€ume, die Ecoterra pflanzt oder StrĂ€nde, die von MĂŒll befreit werden.

Es wird auch einen Marktplatz fĂŒr recycelte Materialien geben, denn auch damit unterstĂŒtzt Ecoterra den Kreislauf auf wiederverwendeten Materialien und Rohstoffen. Ecoterra will ein wichtiger Teil der Kreislaufwirtschaft werden und bietet Unternehmen und HĂ€ndlern den schnellen Kauf benötigter Materialien wie Aluminium, Glas oder Kunststoff an.

Weitere Key Facts zu Ecoterra:

Abfallreduzierung, Recycling und Handel von Wertstoffen

Plattform auf Blockchain Technologie, ohne Vermittler

Dezentralisiertes Netzwerk ohne ZwischenhÀndler

FĂŒr Einzelpersonen und Unternehmen entwickelt

Maximale Effizienz fĂŒr alle Beteiligten

Zahlungsoptionen wie Fiat oder USDT, Bitcoin und $ECOTERRA

Reduzierte Transaktionskosten und Staking Optionen

Krypto Rewards als NFT

Recycle-to-Earn R2E bringt Token Rewards fĂŒr das Recycling

Kauf von recycelten Rohstoffen ohne Dritte

Total Impact Score von Ecoterra bewertet Engagement von Unternehmen

NFT-Belohnungen können gehalten, verkauft oder gehandelt werden

Entwicklung eines Marktplatzes fĂŒr den Ausgleich von Kohlendioxid

Fazit: Unbekannte KryptowĂ€hrungen mĂŒssen nicht zwangslĂ€ufig Betrug sein oder schlechte GeschĂ€ftsmodelle entwickelt haben. Neue Coins im April 2023 wie diese hier, sind dafĂŒr da, die Welt zu verĂ€ndern und neue Technologien da einzusetzen, wo die Blockchain, NFTs oder das Metaverse Prozesse effizienter und kostengĂŒnstiger machen können.

Anleger sollten sich aber auch bei unbekannten KryptowĂ€hrungen oder nachhaltige KryptowĂ€hrungen stets im Vorfeld ausfĂŒhrlich informieren. Dazu kann beispielsweise das Whitepaper oder die Roadmap verwendet werden. Â

