DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 +3,5%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.878 +0,4%Euro1,1628 ±0,0%Öl105,4 +0,2%Gold4.560 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
NVIDIA-Zahlen im Blick: DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen höher -- Ölpreise sinken -- EU: USA bekommen Zollvorteile -- BASF, CSG, Cerebras, Chip-Aktien, OHB, BYD, Siemens Energy, RENK im Fokus
Top News
Ölmarkt am Wendepunkt: Experten warnen vor Verschärfung der Krise in wenigen Wochen Ölmarkt am Wendepunkt: Experten warnen vor Verschärfung der Krise in wenigen Wochen
US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA, Apple & Co. enthalten US-Milliardenportfolio der Schweizerischen Nationalbank in Q1: Aktien von NVIDIA, Apple & Co. enthalten
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Unicorn-Index

Neben SpaceX und OpenAI: Ripple steigt in den Prime Unicorn Index auf

21.05.26 03:51 Uhr
Aufnahme in den Prime Unicorn Index: Ripple reiht sich neben SpaceX und OpenAI ein | finanzen.net

Ripple wurde in den Prime Unicorn Index aufgenommen und steht damit neben führenden privaten Tech-Unternehmen wie SpaceX und OpenAI.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JPMorgan Chase & Co.
259,70 EUR 2,70 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MasterCard Inc.
434,70 EUR -2,80 EUR -0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0825 CHF 0,0080 CHF 0,75%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1838 EUR 0,0097 EUR 0,82%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0245 GBP 0,0083 GBP 0,82%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
218,6461 JPY 1,7451 JPY 0,80%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3762 USD 0,0111 USD 0,81%
Charts|News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0,8448 XRP -0,0070 XRP -0,82%
Charts|News
GBP/XRP (Britische Pfund-Ripple)
0,9761 XRP -0,0080 XRP -0,81%
Charts|News
JPY/XRP (Japanischer Yen-Ripple)
0,0046 XRP -0,0000 XRP -0,80%
Charts|News

• Ripple belegt im Prime Unicorn Index den 6. Platz
• Der Index misst die Entwicklung privater US-Techunternehmen mit Bewertungen von über einer Milliarde US-Dollar
• Ripple ist der einzige Anbieter von Blockchain-Zahlungsinfrastruktur unter den Top 10 des Index

Ripple im Kreis der globalen Tech-Elite

Mit der Aufnahme in den Prime Unicorn Index reiht sich Ripple in die Gruppe führender KI- und Technologieunternehmen wie SpaceX, OpenAI, Anthropic, Databricks und Anduril Industries ein. Aktuell liegt Ripple auf Basis der Bewertung auf Rang 6 im Index (Stand: 20. Mai 2026).

Laut der offiziellen Beschreibung handelt es sich beim Prime Unicorn Index um einen modifizierten, marktkapitalisierungsgewichteten Maßstab, der die Kursentwicklung privater US-Unternehmen mit einer Bewertung von mindestens 1 Milliarde US-Dollar abbildet.

Als einziger Anbieter von Blockchain-Zahlungsinfrastruktur in den Top 10 verdeutliche die Platzierung von Ripple im Index zudem die wachsende Bedeutung der Krypto-Branche im globalen Finanzsystem, berichtet BTC-ECHO.

Blockchain trifft klassische Finanzwelt

Erste Testprojekte machen den Wandel bereits sichtbar: So erprobte Ripple gemeinsam mit Mastercard, Ondo Finance und JP Morgan Chase Prozesse rund um tokenisierte US-Staatsanleihen auf dem XRP Ledger, berichtet BTC-ECHO. Die Zusammenarbeit mit etablierten Finanzakteuren zeige, wie stark Blockchain-Lösungen und traditionelle Bankensysteme inzwischen zusammenwachsen, heißt es weiter.

Ripple bleibt vorerst privat

Eine Entspannung im Verhältnis zu Privatanlegern ist trotz des institutionellen Aufstiegs bislang nicht erkennbar: Wie BTC-ECHO berichtet, schrieb David Schwartz, Ex-CTO von Ripple auf X (ehemals Twitter), dass Kryptowährungen grundsätzlich Chancen auf Vermögensaufbau bieten, er jedoch seine Ripple-Aktien als Engagement bevorzuge. Eine Öffnung für Privatanleger lehnte er mit dem Hinweis auf fehlende rechtliche Möglichkeiten ab. Auch Präsidentin Monica Long stellte klar, dass Ripple trotz einer Bewertung von rund 50 Milliarden US-Dollar vorerst nicht an die Börse gehen und privat bleiben wolle, so BTC-ECHO weiter.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Akarat Phasura / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

DatumMeistgelesen

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

DatumRatingAnalyst
06.05.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
04.05.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
04.05.2026JPMorgan ChaseCo OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
01.04.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
17.02.2026JPMorgan ChaseCo OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.05.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.04.2026JPMorgan ChaseCo HoldJefferies & Company Inc.
14.01.2026JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
15.10.2025JPMorgan ChaseCo HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.04.2022JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.10.2021JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2017JPMorgan ChaseCo SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.12.2012JPMorgan ChaseCo verkaufenJMP Securities LLC
21.09.2007Bear Stearns sellPunk, Ziegel & Co

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JPMorgan Chase & Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen