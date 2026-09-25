Uniswap: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Langfristige Investition

25.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verdienen können.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 7,901 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 126,56 UNI-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.158,10 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.09.2026 auf 9,150 USD belief. Mit einer Performance von +15,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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