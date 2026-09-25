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Langfristige Investition

Uniswap: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

Uniswap: So hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr ausgezahlt

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Uniswap verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
9.27 USD 0.12 USD 1.30 %
Charts | News

Vor 1 Jahr wurde Uniswap bei 7,901 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 126,56 UNI-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.158,10 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.09.2026 auf 9,150 USD belief. Mit einer Performance von +15,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

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