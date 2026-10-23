DAX 25.158 -0,8%ESt50 6.047 -0,7%MSCI World 4.895 -1,2%Top 10 Crypto 10,83 +0,8%Nas 26.009 -2,6%Bitcoin 72.749 +0,4%Euro 1,1201 -0,2%Öl 114,5 +1,1%Gold 4.023 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Investment im Blick

Uniswap: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Uniswap: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt

Das wäre der Verdienst einer frühen Uniswap-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
7.16 USD 0.17 USD 2.44 %
Charts | News

Uniswap war gestern vor 3 Jahren 4,202 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 2.380,09 Uniswap in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 22.10.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 6,993 USD 16.644,77 USD wert gewesen. Das entspricht einem Plus von 66,45 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.