Uniswap: So hätte sich eine Investition von vor 3 Jahren ausgezahlt
Das wäre der Verdienst einer frühen Uniswap-Investition gewesen.
Uniswap war gestern vor 3 Jahren 4,202 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 2.380,09 Uniswap in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären am 22.10.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 6,993 USD 16.644,77 USD wert gewesen. Das entspricht einem Plus von 66,45 Prozent.
Am 10.06.2026 erreichte UNI sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.09.2026 bei 10,20 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf UNI/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UNI/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com