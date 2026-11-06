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UNI-Performance

Uniswap: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Uniswap: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Uniswap Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
7.01 USD 0.19 USD 2.75 %
Charts | News

Am 05.11.2025 war Uniswap 5,355 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 186,73 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.273,51 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.11.2026 auf 6,820 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,35 Prozent gesteigert.

Bei 2,396 USD erreichte der Coin am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

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