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Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Uniswap investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
3.44 USD -0.02 USD -0.66 %
Charts | News

Am 13.08.2025 wurde Uniswap bei 12,15 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNI investiert, befänden sich nun 82,31 Uniswap in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 285,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 13.08.2026 auf 3,467 USD belief. Damit wäre die Investition um 71,46 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 10.06.2026 bei 2,396 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Uniswap am 22.08.2025 bei 11,42 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com