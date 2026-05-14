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Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht

15.05.26 11:03 Uhr
Uniswap: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Investoren, die vor Jahren in Uniswap investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Devisen
UNI/USD (Uniswap-US-Dollar)
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Charts|News

Uniswap notierte am 14.05.2021 bei 40,39 USD. Bei einer Investition von 100 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,476 Uniswap. Die gehaltenen Uniswap wären gestern 9,223 USD wert gewesen, da sich der UNI-USD-Kurs auf 3,725 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 90,78 Prozent verkleinert.

Bei 3,019 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com