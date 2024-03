Uniswap (UNI) erreicht Allzeithoch, während Dogwifhat (WIF) und KangaMoon (KANG) weiter zulegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit dem Höchststand von 44,97 US-Dollar im Jahr 2021 hat Uniswap (UNI) in den Folgejahren Mühe gehabt, diesen Preis zu übertreffen. Die jüngsten Entwicklungen deuten jedoch auf einen positiven Trend hin, denn der Uniswap Kurs nähert sich dem Höchststand von 18 US-Dollar im Jahr 2022. Inmitten des Wiederauflebens von Uniswap zieht auch Dogwifhat die Aufmerksamkeit auf sich, da er in den letzten vier Wochen um mehr als 1000 Prozent gestiegen ist. Zweifelsohne ist Dogwifhat neben KangaMoon (KANG), einem neuen Meme-Coin mit disruptiven Eigenschaften, der Vorreiter im Bereich der Meme-Coins.

DeFi-Projekt Uniswap (UNI) sieht neuen Höchstpreis seit 2022

Seit seinem Sieg als innovativstes DeFi-Projekt in diesem Jahr hat der Uniswap-Token beeindruckenden Zuwachs verzeichnen, die seinen Preis schließlich auf einen neuen Höchststand seit seinem letzten Allzeithoch im Jahr 2022 gebracht haben. Der Uniswap Kurs hat in der letzten Woche um 26,14 Prozent und im letzten Monat um beeindruckende 133,06 Prozent zugelegt, was den starken Anstieg seines Preises in den letzten Wochen widerspiegelt.

Der Uniswap Kurs, der im letzten Monat mit einem Preis von 6 US-Dollar begann, ist nun auf eine neue wöchentliche Preisspanne von 11,37 US-Dollar bis 16,24 US-Dollar angestiegen. In der Zwischenzeit hat Uniswap ein bullisches Community-Rating von 88 Prozent und eine Kursprognose von über 18 US-Dollar bis Ende des Monats erhalten.

Dogwifhat (WIF) liefert beeindruckenden Preisanstieg im letzten Monat

Unter all den Top-Meme-Coins, die man in diesem Jahr im Auge behalten sollte, ist die Kryptowährung Dogwifhat eine der vielversprechendsten Optionen. Gewinne von über 1067 Prozent in den letzten vier Wochen sprechen für sich. Der Dogwifhat Preis hat einen massiven Anstieg auf den aktuellen wöchentliche Bereich von 0,961 US-Dollar bis 2,31 US-Dollar gesehen. Darüber hinaus hat die Dogwifhat Krypto ein weiteres Allzeithoch markiert und ein Kaufsignal generiert.

Obwohl der Dogwifhat-Kurs um 9,0 Prozent von seinem kürzlich erreichten ATH gefallen ist, sind die Inhaber immer noch der Meinung, dass Dogwifhat von nun an immer wieder neue Höchststände erreichen wird, insbesondere aufgrund des Einflusses des bevorstehenden Bullenmarkts in diesem Jahr und des Bitcoin Halvings.

KangaMoon (KANG) erreicht 1.000.000 US-Dollar im Presale – Höhenflug geht weiter

Mit mehr als 1.000.000 US-Dollar, die bereits im Presale eingenommen wurden, will KangaMoon (KANG) ein Ziel von 2 Millionen US-Dollar erreichen, bevor es im zweiten Quartal dieses Jahres an einer Tier-1-Kryptobörse notieren wird. Derzeit befindet sich KangaMoon (KANG) in seiner dritten Presale-Phase und ist von 0,005 US-Dollar auf 0,01125 US-Dollar gestiegen. Dies bedeutet, dass sich der Preis mehr als verdoppelt hat und frühe Investoren eine Rendite von 125 Prozent auf ihre Investition erhalten haben.

Darüber hinaus sagen Experten voraus, dass Investoren bis zum Ende des Presale eine bis zu 100-fache Rendite auf ihre Investition erzielen könnten. Noch verlockender ist, dass KANG-Besitzer jetzt anfangen können, Token zu verdienen, während sich KangaMoon im Presale befindet. Die Nutzer haben die Chance auf Belohnungen, wenn sie sich an Community-Aktivitäten beteiligen und durch das Teilen von Beiträgen und das Kommentieren von Kangmoon-Beiträgen in den sozialen Medien zu seiner Popularität beitragen.

KangaMoon (KANG) ist bereit, den Meme-Coin-Markt zu sprengen, da eine hohe Akzeptanzrate für den P2E-Token erwartet wird. Allein im Februar machte der Token Schlagzeilen auf dem aufkeimenden 15-Milliarden-$-Play-to-Earn-Markt mit seinem innovativen, kampfthematischen Metaverse und dem Community-fokussierten Ansatz. Diese Merkmale erregen die Aufmerksamkeit von Investoren und Experten gleichermaßen.

Nach dem bisherigen Kursverlauf wird erwartet, dass $KANG bis zum dritten Quartal dieses Jahres einen Wert von 1 US-Dollar erreichen könnte. Die Möglichkeit, an einem Kampf gegen andere Nutzer teilzunehmen, auf den Ausgang des Kampfes zu wetten, um Token zu gewinnen und auch spezielle Preise wie andere Meme-basierte Vermögenswerte und Top-NFTs zu erwerben, zieht enorme Aufmerksamkeit auf sich.

