Uniswap: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Krypto-Invest unter der Lupe

09.10.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uniswap-Investments gewesen.

Am 10.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Am 08.10.2021 kostete Uniswap 24,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,041 UNI. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 7,348 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,69 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -70,31 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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