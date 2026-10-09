DAX 25.159 +1,4%ESt50 6.202 +1,2%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 +2,0%Nas 27.360 +0,6%Bitcoin 74.144 +1,8%Euro 1,1195 -0,2%Öl 103,2 -1,0%Gold 4.188 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Invest unter der Lupe

Uniswap: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Uniswap: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren hätten

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Uniswap-Investments gewesen.

Am 08.10.2021 kostete Uniswap 24,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,041 UNI. Da sich der UNI-USD-Kurs gestern auf 7,348 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,69 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -70,31 Prozent.

Am 10.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ViTaMiH / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.