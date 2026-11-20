UNI-Performance im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Uniswap-Engagement verlieren können.

Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 10,20 USD und wurde am 22.09.2026 erreicht.

Gestern vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 21,23 USD. Bei einer Investition von 100 USD in UNI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 4,711 Uniswap. Die gehaltenen Coins wären am 19.11.2026 bei einem UNI-USD-Kurs von 4,922 USD 23,19 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance der Investition -76,81 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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