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Unsichere Märkte

Warum sich der Euro kaum verändert

27.03.26 09:01 Uhr
Eurokurs bleibt kaum verändert - das steckt dahinter | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag wenig verändert.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
7,9599 CNY -0,0155 CNY -0,19%
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EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8654 GBP 0,0002 GBP 0,03%
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9,0248 HKD -0,0048 HKD -0,05%
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184,1341 JPY -0,1059 JPY -0,06%
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EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1522 USD -0,0018 USD -0,16%
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Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1523 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Am Devisenmarkt fiel die Reaktion auf die Verlängerung eines Ultimatums an den Iran durch US-Präsident Donald Trump zunächst verhalten aus. Nach Einschätzung von Analysten der Dekabank bleibt die Unsicherheit an den Märkten weiter bestehen. Sie werde durch die jüngsten Entscheidungen der US-Regierung "nur eben verlängert".

Generell sind Inflationssorgen, ausgelöst durch die hohen Preise für Öl und Gas, ein bestimmendes Thema bei den Anlegern. Es gebe die Spekulation auf höhere Zinsen, heißt es in einem Kommentar der Landesbank Hessen-Thüringen. Vor diesem Hintergrund stehen Daten zur Inflationserwartung im Fokus, die von der Europäischen Zentralbank im weiteren Verlauf des Tages erwartet werden.

/jkr/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Powerphotos / Shutterstock.com