Euro Dollar Kurs: Darum zeigt sich der Euro stabil - Israelischer Schekel leicht erholt

Unsicherheit bleibt

Der Euro hat sich nach seinen leichten Vortagesverlusten recht stabil gehalten.

Im frühen Handel am Dienstag kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0564 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,0531 (Freitag: 1,0563) Dollar festgesetzt.

Nach dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag bleibe die Unsicherheit über den wirtschaftlichen Ausblick erhöht und der Devisenmarkt müsse mal wieder hoffen, dass die nächsten Datenveröffentlichungen ein wenig mehr Klarheit bringen, schrieb Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Die nächsten wichtigen Wirtschaftsnachrichten stünden auch schon am Donnerstag an. Dann werden die US-Verbraucherpreise für September veröffentlicht.

Die Landeswährung Israels, der Schekel, konnte sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn leicht erholen. Die Lage im Nahen Osten bleibt aber sehr angespannt. Nach den verheerenden Angriffen von Hamas-Terroristen auf Israel mehren sich Anzeichen für eine bevorstehende Bodenoffensive Israels im Gazastreifen.

FRANKFURT (dpa-AFX)