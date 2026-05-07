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Bitcoin kehrt zur 60.000 US-Dollar-Marke zurück: Angst vor Zinserhöhung bleibt dennoch

25.06.26 13:21 Uhr
Trotz Rückkehr zur 60.000 US-Dollar-Marke: Bitcoin-Anleger fürchten mögliche Zinserhöhung | finanzen.net

Der Bitcoin ist am Donnerstag gestiegen und hat sich damit etwas von den Verlusten der vergangenen beiden Handelstage erholt.

Im Mittagshandel wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 61.300 US-Dollar gehandelt. Am Vortag war der Kurs zeitweise bis auf 59.018 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Oktober 2024.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung. Zuvor hatte die Spekulation auf höhere Zinsen in den USA Kryptowährungen belastet, weil diese Anlagen keine Zinsen abwerfen. Die Aussicht für höheren Renditen beispielsweise für Staatsanleihen hatte die Nachfrage gebremst.

Die leichte Kurserholung beim Bitcoin wird am Markt aber auch mit einem weiteren Rückgang der Ölpreise erklärt, der die Erwartungen an Zinserhöhungen an den Finanzmärkten dämpfte. Zuletzt sorgten unter anderem Meldungen über mehr Schiffstransporte durch die Straße von Hormus für weiter fallende Ölpreise und einen Dämpfer bei den Inflationserwartungen.

/jkr/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Useacoin / Shutterstock.com, BSDEX