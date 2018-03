Was dem Euro am Donnerstag auf die Sprünge hilft

Am frühen Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2319 Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag noch deutlich höher auf 1,2398 Dollar festgesetzt.

Seit dem Wochenhoch am Dienstag bei 1,2476 Dollar hat der Euro um mehr als ein Prozent an Wert verloren. Händler erklärten die Verluste mit einer Dollar-Stärke nach mehreren überraschend robusten Konjunkturdaten aus den USA. Unter anderem war die weltgrößte Volkswirtschaft im vierten Quartal 2017 stärker als bisher angenommen gewachsen.

Im weiteren Tagesverlauf dürften noch Inflationszahlen aus Deutschland und den USA für neue Impulse sorgen. Nach Einschätzung von Experten der Commerzbank könnte die deutsche Inflation im März überraschend hoch ausfallen. Als Grund gilt der frühe Termin der Osterfeiertage, an denen beispielsweise Pauschalreisen teurer angeboten werden.

Am Nachmittag dürfte außerdem die Preisentwicklung in den USA in den Fokus der Finanzmärkte rücken. Im Rahmen der Daten zu den Konsumausgaben wird auch das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed veröffentlicht, der PCE-Kerndeflator./tos/jkr/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

