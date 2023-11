Euro Dollar Kurs: Darum steigt der Euro in Richtung 1,10 US-Dollar

US-Geldpolitik im Blick

Der Euro setzt seinen Anstieg in Richtung der runden Marke von 1,10 US-Dollar fort.

Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro in der Spitze 1,0966 Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte August. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0928 Dollar festgesetzt.

Schon seit einigen Wochen profitiert der Euro von dem schwächeren Dollar. Die Fachleute der Commerzbank sehen die US-Währung mittlerweile "im Abwärtssog". Zugleich stellen sie die Frage, wie weit der Dollar eigentlich noch abwerten kann. "Zumal es konjunkturell woanders im Zweifel schlechter aussieht", heißt es in einem Kommentar etwa mit Blick auf die Eurozone .

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die US- Geldpolitik - die vielleicht wichtigste Stellgröße für den Wechselkurs des Dollar. Am Abend veröffentlicht die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Kurs.

Derzeit werden an den Märkten keinen weiteren Zinsanhebungen durch die Fed erwartet, vielmehr wird auf erste Reduzierungen im kommenden Jahr gesetzt.

/bgf/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)