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US-Inflationsdaten

Warum der Euro zum US-Dollar kaum verändert notiert

Warum der Euro zum US-Dollar kaum verändert notiert

Der Euro hat sich am Donnerstag nur wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
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Er findet längerfristig betrachtet weiterhin keine klare Richtung. Im New Yorker Handel wurden für die europäische Gemeinschaftswährung Euro zuletzt 1,1530 US-Dollar gezahlt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1534 (Mittwoch: 1,1545) Dollar festgesetzt.

/ajx/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: OlgaNik / Shutterstock.com, Winiki / Shutterstock.com

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