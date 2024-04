US-Inflationsdaten

Der Euro hat am Mittwoch vor mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0855 Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0867 Dollar festgesetzt.

Werbung

Der Mittwoch steht ganz im Zeichen der US- Geldpolitik : Am Nachmittag werden neue Inflationsdaten erwartet, die für den Kurs der amerikanischen Zentralbank Federal Reserve von hoher Bedeutung sind. Zwar ist die einst sehr hohe Inflation tendenziell gesunken, sie liegt aber immer noch klar über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed.

Angesichts der hartnäckigen Teuerung und der robusten US-Konjunktur werden rasche Zinssenkungen durch die Fed immer unwahrscheinlicher. Aus der Zentralbank selbst kommen mittlerweile sogar Stimmen, die eine zusätzliche Straffung ins Spiel bringen. Die am Abend anstehende Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung könnte Hinweise auf den geldpolitischen Kurs geben./bgf/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)