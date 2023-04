Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einem kürzlichen Interview hat die US-Senatorin Elizabeth Warren ihre Ablehnung gegenüber Kryptowährungen bekräftigt. Trotzdem überraschte sie damit, dass sie auch die Bankenbranche für deren Mängel kritisierte. In ihren Augen haben Banken hohe Gebühren, mangelnde Transparenz und fehlende Schnelligkeit bei Transaktionen. Senatorin Warren sieht jedoch eine Lösung in digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), die von Regierungen unterstützt werden. In diesem Artikel werden Warrens Äußerungen zu Kryptowährungen und CBDCs genauer untersucht.

Was ist Warrens Einstellung zu Kryptoregulierungen?

Obwohl Warren kein großer Fan von Kryptowährungen ist, hat sie die Bankenbranche für hohe Gebühren, mangelnde Transparenz und fehlende Schnelligkeit kritisiert. Senator Warren glaubt, dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die von der Regierung unterstützt werden, eine Lösung für diese Probleme sein könnten.

Senator Warren hat in dem Interview auch ihre Ansichten zu den Vorschriften für Kryptowährungen dargelegt. Sie betrachtet Kryptowährungen als spekulative Vermögenswerte und verglich sie mit „Luft“. Obwohl sie Stablecoins mit den Geldmärkten verglich, äußerte sie auch Skepsis gegenüber den Top-Stablecoins, die angeblich an den US-Dollar gebunden sind. In einem Tweet über die „Scheinprüfungen von Kryptowährungen“ und die „Rechenschaftspflicht“ von Wirtschaftsprüfern sprach sie sich für das Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) aus und rief Anleger zur Vorsicht auf.

Sie betonte auch, dass CBDCs von der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt werden und auf nationale Fiat-Währungen lauten, im Gegensatz zu Bitcoin, den sie als „flüchtigen Token“ ohne Rückhalt betrachtet. Laut Senatorin Warren verspricht die Regierung der Vereinigten Staaten, dass es etwas geben wird, um das Geld zu stützen, falls es am Ende des Tages zu einem Run auf das Zeug kommt und jeder sein Geld loswerden möchte. Trotz ihrer Unterstützung für CBDCs haben einige ihre Haltung zu Kryptowährungen infrage gestellt. Diese argumentieren, dass CBDCs genauso wie dezentrale Kryptowährungen auf kryptografischen Hash-Funktionen basieren und dass Warrens Anti-Krypto-Haltung im Widerspruch zu ihrer Unterstützung für CBDCs steht, da CBDCs eine Form der zentralisierten Kryptowährung darstellen.

.@RonWyden and I called on @PCAOB_News to hold auditors accountable for sham crypto audits and I'm glad they're taking this step to protect investors.



But let's be clear: there's more PCAOB needs to do so consumers aren't left holding the bag when shady crypto firms collapse. https://t.co/cRJxwL2gBL — Elizabeth Warren (@SenWarren) March 10, 2023

Trotz ihrer Unterstützung für CBDCs hat sie eine „Anti-Krypto-Armee“ angekündigt, die aus konservativen Republikanern, Bankern, Regulierungsbehörden und Überwachungsgruppen besteht. Zusammen mit dem Vorsitzenden der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), Gary Gensler, plant sie gegen Kryptowährungen vorzugehen. Warrens Aussagen haben bei den Krypto-Befürwortern jedoch zu Kritik und Empörung geführt, da sie befürchten, dass diese Haltung die Innovation in der Branche ersticken könnte.

Die Krypto-Industrie hat in den letzten Jahren mit harten regulatorischen Maßnahmen seitens der SEC in den USA zu kämpfen gehabt. Währenddessen setzen andere Länder wie Hongkong auf die Schaffung eines regulatorischen Rahmens, um zu einem innovativen Krypto-Zentrum in Asien zu werden.

I’m in this fight to put our government on the side of working families. Join our re-election campaign today: https://t.co/KuZwvrwkqT pic.twitter.com/fCUcqE9PZM — Elizabeth Warren (@ewarren) March 29, 2023

Einige Kritiker argumentieren, dass CBDCs ebenso auf kryptografischen Hash-Funktionen basieren und somit ähnliche Sicherheitsmerkmale aufweisen wie dezentrale Kryptowährungen. Krypto-Befürworter glauben auch, dass die Innovation in der Branche nicht durch restriktive Regulierungen eingeschränkt werden sollte, sondern dass stattdessen eine ausgewogene und vernünftige Regulierung gefördert werden sollte.

Es bleibt abzuwarten, welche konkreten Maßnahmen die „Anti-Krypto-Armee“ von Warren und Gensler ergreifen wird und welche Auswirkungen sie auf die Krypto-Industrie haben werden. Es ist jedoch klar, dass die Krypto-Befürworter entschlossen sind, ihre Branche zu verteidigen und sich gegen jegliche Versuche, sie zu unterdrücken, zu wehren. In diesem Zusammenhang setzen sie auf eine ausgewogene Regulierung, die das Potenzial der Branche nicht einschränkt, sondern fördert.

Wer ist Senatorin Warren und welche Bedeutung haben ihre Äußerungen für den Kryptomarkt?

Elizabeth Warren ist eine US-amerikanische Senatorin und Mitglied der Demokratischen Partei. Sie vertritt den Bundesstaat Massachusetts im Senat und gilt als eine der führenden politischen Persönlichkeiten in den USA. Senatorin Warren hat in der Vergangenheit wiederholt ihre Bedenken gegenüber Kryptowährungen und der damit verbundenen Regulierung geäußert. Ihre Meinung wird von vielen als kritisch und ablehnend gegenüber Krypto angesehen. In ihrem jüngsten Interview betonte sie ihre Unterstützung für digitale Zentralbankwährungen (CBDCs), die ihrer Meinung nach die Probleme der traditionellen Bankenbranche lösen könnten.

Quelle: Bloomberg

Ihre Äußerungen haben Einfluss auf den Kryptomarkt, da Warren einflussreiche Positionen im US-Senat innehat und damit eine Stimme hat, die von vielen gehört wird. Ihre Bemerkungen können dazu beitragen, das politische Klima im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu beeinflussen, und können auch Auswirkungen auf die Regulierung haben, die in den USA und weltweit umgesetzt wird.

Dementsprechend wird Senatorin Warrens Haltung von vielen in der Kryptowährungsbranche kritisch gesehen, da sie als ablehnend und innovationsfeindlich wahrgenommen wird. Ihre Unterstützung für CBDCs wird jedoch auch von einigen als positiver Schritt gesehen, der möglicherweise zu einer stärkeren Integration von Kryptowährungen in das traditionelle Finanzsystem führen könnte.

Dieses Meme-Kryptoprojekt wird trotz Regulierungsbefürchtungen überdurchschnittlich gut performen:

Love Hate Inuist ein innovatives neues Kryptoprojekt, das kürzlich den Start seines Vorverkaufs bekannt gegeben hat. Es konnte bereits mehr als 2,6 Millionen US-Dollar einsammeln. In der kommenden Woche wird der Preis für LHINU, die Kryptowährung von Love Hate Inu, voraussichtlich von 0,00007 $ auf 0,000105 $ steigen, was Investoren anziehen könnte. Das Projekt hat das Potenzial, zu einer führenden Abstimmungsplattform auf dem Markt zu werden. Mit noch fünf Tagen bis zum Ende des Vorverkaufs können Investoren, die in der Vorverkaufsphase investieren, eine Rendite von bis zu 70 % erzielen. Das Projekt plant, 90 % der insgesamt 100 Milliarden LHINU-Token für die Öffentlichkeit im Vorverkauf zur Verfügung zu stellen.

Love Hate Inu hat das Ziel, eine Plattform zu schaffen, auf der Nutzer durch die Teilnahme an Umfragen Belohnungen in Form von LHINU-Token verdienen können. Die Plattform wird auf der Ethereum-Blockchain betrieben und bietet eine sichere und transparente Umgebung, die Manipulationen bei Umfrageergebnissen erschwert und gegenüber Hacker-Angriffen widerstandsfähiger ist. Um das Projekt fairer und demokratischer zu gestalten, hat Love Hate Inu eine einzigartige Funktion namens „Vote-to-Earn“ implementiert. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern, ihre Meinungen zu äußern und gleichzeitig Belohnungen in Form von LHINU-Token zu verdienen.

Das Projekt hat das Potenzial, eine neue und größere Zielgruppe anzusprechen, die an Umfragen und Spaß am Teilen von Memes interessiert ist. Das Projekt verbindet die Meme-Industrie mit dem Markt für Online-Umfragesoftware und hat das Ziel, eine Community von Menschen zu schaffen, die ihre Meinungen offen äußern können und eine vielfältige Palette von Themen diskutieren.

Experten sind zuversichtlich, dass Love Hate Inu zu einer führenden Abstimmungsplattform auf dem Markt werden könnte. Das Projekt hat bereits einen bemerkenswerten Erfolg erzielt und könnte in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung von Meinungsumfragen spielen. Mit dem Ziel, eine transparente, sichere und demokratische Plattform zu schaffen, hat Love Hate Inu das Potenzial, das Engagement der Benutzer in Umfragen zu erhöhen und ihnen eine Stimme zu geben.