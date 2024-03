USA im Blick

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke von 1,09 US-Dollar notiert.

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0935 Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0926 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten in Richtung USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Bedeutung für die US- Geldpolitik ist hoch, weil die Zentralbank Fed wegen der rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zusteuert. Zeitpunkt und Ausmaß sind allerdings ungewiss. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs haben müsse.

/bgf/tih

FRANKFURT (dpa-AFX)