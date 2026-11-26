USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 1 Jahr gerechnet?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in USD Coin verlieren können.
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USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 0,9997 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 10.002,74 USD Coin in seinem Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 10.001,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent angezogen.
Am 31.05.2026 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 11.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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