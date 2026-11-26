USDC-Investition im Fokus

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in USD Coin verlieren können.

Am 31.05.2026 fiel USDC auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Bei 1,000 USD erreichte USD Coin am 11.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

USD Coin kostete gestern vor 1 Jahr 0,9997 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 10.002,74 USD Coin in seinem Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9999 USD), wäre die Investition nun 10.001,45 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent angezogen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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