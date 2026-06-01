USD Coin: Hätte sich eine Anlage von vor 5 Jahren bezahlt gemacht?

Langzeit-Investition

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in USD Coin Investoren gebracht.

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 100,00 USD Coin im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da USD Coin am 17.06.2026 0,9998 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 0,02 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net