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USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?

25.06.26 19:43 Uhr
USD Coin: Hätte sich eine Investition von vor 1 Jahr bezahlt gemacht? | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in USD Coin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9997 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

USD Coin war am 24.06.2025 1,000 USD wert. Bei einem USDC-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 999,97 USD Coin in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 999,78 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.06.2026 auf 0,9998 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,02 Prozent.

Bei 0,9995 USD erreichte USDC am 31.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com