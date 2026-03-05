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Krypto-Anlage im Blick

USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren

30.04.26 19:43 Uhr
USD Coin: So viel hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Bei einer frühen USD Coin-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9998 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

USD Coin war am 29.04.2025 1,000 USD wert. Bei einem USDC-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.999,90 USD Coin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9.998,81 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.04.2026 auf 0,9999 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent abgenommen.

Bei 0,9992 USD erreichte die Kryptowährung am 03.06.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com