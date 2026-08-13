USD Coin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren USD Coin gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in USDC investierten, hätten nun 9.999,70 USD Coin im Portfolio. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0,9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.998,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,02 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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