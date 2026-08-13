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Investmentbeispiel

USD Coin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingefahren

USD Coin: So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren USD Coin gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.01 %
Charts | News

USD Coin kostete gestern vor 5 Jahren 1,000 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 USD in USDC investierten, hätten nun 9.999,70 USD Coin im Portfolio. Da sich der USDC-USD-Kurs gestern auf 0,9999 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.998,35 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,02 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 31.05.2026 bei 0,9995 USD. Am 14.11.2025 stieg USD Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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