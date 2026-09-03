USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewinnbringend?

Investition im Check

03.09.26 19:43 Uhr

Wer vor Jahren in USD Coin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

USD Coin wurde am 02.09.2025 zu einem Wert von 0,9998 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10.000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.001,76 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9998 USD), wäre das Investment nun 9.999,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,00 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net