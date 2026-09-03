USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewinnbringend?
Wer vor Jahren in USD Coin investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
USD Coin wurde am 02.09.2025 zu einem Wert von 0,9998 USD gehandelt. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10.000 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.001,76 USD Coin. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9998 USD), wäre das Investment nun 9.999,96 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,00 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von USDC liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf USDC/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf USDC/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com