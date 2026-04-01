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USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?

16.04.26 19:43 Uhr
USD Coin: Wäre ein Investment von vor 1 Jahr lukrativ gewesen? | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen USD Coin-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
0,9997 USD -0,0001 USD -0,01%
Charts|News

Am 15.04.2025 lag der Kurs von USD Coin bei 0,9999 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in USDC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,01 USD Coin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,99 USD, da sich der Wert eines Coins am 15.04.2026 auf 0,9998 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,01 Prozent.

Am 03.06.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,000 USD und wurde am 14.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com