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Investition im Fokus

USD Coin: Wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewinnbringend?

USD Coin: Wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewinnbringend?

Bei einem frühen Investment in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDC/USD (USD Coin-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.01 %
Charts | News

Vor 5 Jahren war ein USD Coin 1,000 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in USDC investiert hätte, befänden sich nun 999,97 USD Coin in seinem Depot. Mit dem USDC-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,9997 USD), wäre die Investition nun 999,68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 0,03 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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