USDT ist beliebtester Stablecoin und das sind die Gründe dafür!

Die Regulierungsbehörden rund um den Globus gehen völlig unterschiedlich mit dem Thema Kryptowährungen um. Während die US Securities and Exchange Commission die Zeit für eine Regulierung der Märkte gekommen sieht, sieht El Salvadors Präsident Nayib Bukele seinen Umgang mit Bitcoin als besonders fortschrittlich. Das ist auch kein Wunder, denn der politische Anführer des kleinen Landes hatte Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel erklärt und sich am Kryptomarkt ordentlich eingedeckt.

Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve sieht laut Harvard Business Review vor allem bei Stablecoins hohen Regulierungsbedarf. Unterstütz wird er dabei von Lael Brainard, Gouverneur der Federal Reserve, der mit einer digitalen Zentralbankwährung, CBDC, auf Stablecoins reagieren will. Der Wunsch nach mehr Regulierung kann nicht nur negativ verstanden werden, denn offenbar können Stablecoins im Gegensatz zu Kryptowährungen, zumindest aus der Sicht der US-Zentralbank, in der Zukunft eine tragende Rolle im globalen Finanzwesen spielen.

Welche Vorteile haben Stablecoins für Händler?

Während Kryptowährungen hohen Kursschwankungen unterliegen, sind Stablecoins an den Preis von Leitwährungen als Basiswert gebunden. Dabei handelt es sich meist um den US-Dollar, aber auch den Euro, den Britischen Pfund und den Japanischen Yen. Diese vier Währungen gelten als Leitwährungen, wobei der US-Dollar als Ankerwährung bezeichnet wird und als die weltweit wichtigste Leitwährung gilt.

Zu den wichtigsten Vorteilen von Stablecoins gehören:

Niedrigere Kosten für Transaktionen Sichere Echtzeitzahlungen Wettbewerbsvorteile im Zahlungsverkehr Regierungen können an Bedingungen geknüpfte Geldtransfer durchführen Integration von Bevölkerungsgruppen ohne Bankkonto

Im April 2022 erreichte das weltweite Volumen in Stablecoins 185 Milliarden USD. Sie spielen in den Krypto Ökosystemen eine wichtige Rolle und werden häufig als Brücke zwischen dem Handel mit traditionellen Währungen und anderen Krypto Assets verwendet oder erleichtern den Handel zwischen verschiedenen Assets. Mehr als 75 % des Handels an einer Auswahl der größten Krypto Börsen im Jahr 2022 fand mit Stablecoins statt.

Stablecoins sind wichtig für den Kryptohandel

Der Gesamtwert der ausgegebenen Stablecoins erreichte weltweit im April 2022 rund 185 Milliarden USD gegenüber rund 30 Milliarden USD im Anfang 2021. Nach dem Zusammenbruch des algorithmisch gesteuerten Stablecoins von Terra brach der Gesamtwert auf rund 150 Milliarden USD im Mai 2022 ein. Inzwischen hat sich dieser Wert wieder auf dem alten Level eingependelt, was auch an der Entwicklung neuer Stablecoins liegt. Außerdem haben die Emittenten zunehmend Anwendungsfälle entwickelt, die über das Krypto-Ökosystem hinausgehen.

Es besteht ein weltweites Interesse in erheblichem Maße an dem Potenzial von Stablecoins, allerdings wünschen sich viele Beteiligten einen regulierten Stablecoin, um die Effizienz und Funktionalität einer Reihe von Zahlungs- und anderen Finanzdienstleistungen zu steigern. Die internationale Regulierungsgemeinschaft konzentriert sich auf Zahlungs-Stablecoins als eine Untergruppe von Krypto-Stablecoins. Mit ihnen sollen die Risiken der klassischen Zahlungssysteme in den Bereichen Kredit, Liquidität und Betriebsabwicklung minimiert werden.

Die Vorteile von Stablecoins liegen auf der Hand: Das eigene Kapital verbleibt im Krypto Universum und kann im Bedarf sofort wieder investiert oder über Krypto Kreditkarten für Zahlungen in der realen Welt verwendet werden. Quelle

Die existierenden Stablecoins werden hauptsächlich verwendet, um den spekulativen Handel mit Krypto-Assets zu erleichtern. Das gelingt, in dem sie als Brücke zwischen nationalen und kryptographischen Währungen und Assets verwendet werden. Ihre Verwendung für Transaktionen mit Krypto Assets reduziert die Notwendigkeit für Marktteilnehmer, Gelder in und aus nationalen Währungen umzutauschen, was hohe Gebühren verursachen kann.

Auch im Bereich des Handels und im Kreditgeschäft sowie über dezentralisierte Finanzplattformen lassen sich Stablecoins einsetzen, weil sie die Abwicklung erleichtern und Prozesse und Abläufe effizienter machen können.

Marktkapitalisierung der 4 größten Stablecoins

Die beiden größten Stablecoins, die derzeit ausgegeben werden, sind Tether und USD Coin, die eine Marktkapitalisierung von rund 65 Milliarden US-Dollar bzw. 45 Milliarden US-Dollar aufweisen. Bei beiden Stablecoins handelt es sich um asset-backed Stablecoins, das bedeutet, der Emittent hält Vermögenswerte, die den Wert der ausgegebenen Coins vollständig decken. Allerdings ist seit der FTX-Pleite im November 2022 klar, dass allein die Zusage, die Einlagen zu sichern, nicht ausreichen.

Es gibt derzeit keine klaren Vorgaben, um Investoren und ihre Einlagen wirklich zu schützen. Auch ist nicht genau geklärt, in welcher Form die Einlagen gesichert sein müssen. Dazu heißt es lediglich, dass die Reserven relativ sicher und liquide vorliegen müssen. Liquide bedeutet, es können Bankeinlagen oder US-Staatsanleihen sein. Die genaue Zusammensetzung der Währungsreserven kann sich jedoch je nach Stablecoin erheblich unterscheiden. Es besteht möglicherweise nicht immer vollständige Transparenz und Kontrolle über die Emittenten.

Das anhaltende Wachstum und neue Anwendungsfälle könnten Risiken mit sich bringen, unter anderem durch die Stärkung der Verbindung zwischen dem Krypto Ökosystem und dem traditionellen Finanzsystem.

Welche Risiken gibt es im Zusammenhang mit Stablecoins?

Dank neuer und verbreiteter Anwendungsfälle von Stablecoins sind die führenden Emittenten um Transparenz bemüht, um vor allem nach dem Zusammenbruch des algorithmischen Stablecoins von Terra, den Markt wieder zu beruhigen und neues Vertrauen aufzubauen. Die Stablecoins Binance USD, der USD Coin und Tether USD haben nach eigenen Angaben ihre Reserven wie folgt aufgeteilt bzw. abgesichert.

Der Finanzsektor ist zunehmend bereit, kryptobezogene Dienstleistungen anzubieten und Krypto-Assets in bestehende Dienste zu integrieren. Auch wenn Banken und andere Finanzinstitute in fortgeschrittenen Wirtschaften derzeit noch in geringem Umfang mit Stablecoins agieren, könnte an dieser Stelle ein großes Risiko für die globale Finanzstabilität entstehen.

Insgesamt soll es laut dem Blockchain Council fast 200 Stablecoins im Ökosystem geben. Der größte ist der US-Stablecoin von Tether, der auch in zahlreichen Krypto Start-ups verwendet wird. Quelle

Der zweifellos beliebteste und größte Stablecoin ist derzeit der USDT mit einer Marktkapitalisierung laut CoinGecko von über 32 Milliarden USD.

Neben dem USD-gebundenen Stablecoin hat das Unternehmen aufgrund des großen Erfolges von USDT noch zwei weitere Stablecoins entwickelt, und zwar einen, der an den Euro gekoppelt ist und den anderen, YenTether, der an den japanischen Yen gekoppelt ist.

Die Vorteile von Tether für Krypto Pre-Sales

Die Bindung an eine traditionelle Währung soll sicherstellen, dass Stablecoins nicht der gleichen Preisvolatilität unterliegen wie Kryptowährungen. Als größter und beliebtester Stablecoin gilt Tether. Das Unternehmen ist nach einiger Kritik um Transparenz bemüht und aktualisiert daher täglich eine Aufschlüsselung seiner Reservebestände auf seiner Webseite.

Während die Zentralbanken in den meisten Volkswirtschaften die Leitzinsen erhöhen, helfen Stablecoins, die Stabilität der Kryptowährungen und ihrer Kurse zu gewährleisten bzw. die Risiken dafür zu mindern.

In den Finanzbedingungen eines herausfordernden geopolitischen Umfelds meiden Anleger unnötige Risiken und legen Wert auf diversifizierte Portfolios. Banken sind im Allgemeinen gut kapitalisiert, das gilt für Start-Ups, unabhängig aus welchem Bereich, leider nicht. Auch im Kryptomarkt wählen Unternehmen und Projekte immer häufiger einen Stablecoin, um finanzielle Stabilität aufzubauen und Anlegern Sicherheit zu bieten.

Welche Krypto Pre-Sales nutzen USDT?

Die Liquiditätsbedingungen haben sich auch für Unternehmen aus dem Krypto-Sektor geändert. Insbesondere die extrem hohen Marktkapitalisierungen von Bitcoin, Ethere & Co. sind derzeit nicht realistisch zu erreichen. Aber nicht nur das, denn sie gelten auch als Zeichen von mangelndem Verständnis der derzeitigen Marktbedingungen, was gleichzusetzen ist mit geringeren Erfolgsaussichten.

Daher gehen viele bekannte Krypto Projekte den Weg, ihre Utility-Token an den Stablecoin von USDT zu binden und realistische Summen bei den Finanzierungsrunden anzustreben.

Das sind die aktuellen USDT Krypto Pre-Sales

Meta Masters Guild, $MEMAG

Jeder Utility-Token der neuen Gaming-Plattform Meta Masters Guild ist an den USDT gebunden. Die Vorverkaufsphase gibt Privatanlegern die Chance auf besonders niedrige Preise der Token und den späteren Zugang zu einem rasanten Kartrennen als erstes veröffentlichtes Spiel auf der Metaverse Plattform.

Gemeinsam mit oder gegen andere Spieler erfahren begeisterte Kartfahrer oder Anhänger virtueller Rennen die Hochspannung und den Nervenkitzel, wenn sie durch die Rennstrecken in verschiedenen Metaversen rasen.

Meta Masters Guild ist speziell für den mobilen Gebrauch optimiert und das Projekt konnte bereits über 1,36 Millionen USD einsammeln. Beeilen Sie sich, denn die Phase 3 zum Preis von 0,013 USDT ist nur noch wenige Tage verfügbar. Dann steigt der Preis auf 0,016 USDT.

Also schnell sein und zum Preis von 0.013 USDT bei Meta Masters Guild einsteigen.

Fight Out, $FGHT

Weniger rasant, dafür sportlich und aktiv geht es für Anleger bei Fight Out zu. Denn hier steht eine Revolution des Fitness-Sektors im Mittelpunkt. Über die Fight Out App verbinden sich Nutzer, unabhängig wo und wann, mit ihrem Avatar im Metaverse. Die Verbindung und die Synchronisierung der Daten führt dazu, dass der Avatar an Wettbewerben teilnimmt und Belohnungen erhält.

Die Belohnungen lassen sich entweder in der App einsetzen, im Merchandise Shop einlösen oder als Wertspeicher sammeln. Die erhaltenen NFT können auf Marktplätzen sogar gehandelt werden, was ein zusätzliches Einkommen bedeuten kann. Unabhängig von Fitness-Studios, Zeit und Ort und nur mit einer Internetverbindung können Nutzer sportlich aktiv sein.

Mit der Konzentration auf Fitness, Fitness-Boxen, Work Outs und Training bietet Fight Out zusammen mit namhaften Trainern und Coaches aus dem MMA-Bereich hochwertige Video-Training und individuelle Einheiten.

Fight Out kostet derzeit 0,01702 USDT, steigt allerdings in wenigen Stunden in der nächsten Vorverkaufsphase auf einen höheren Preis. Anleger können von einer automatischen Wertsteigerung profitieren, da der Preis für das erste Listing an einer Exchange nach Ende des Vorverkaufs bei 0,0333 festgelegt wurde.

Der Vorverkauf endet am 31. März 2023, Sie sollten sich also beeilen. Ab dem 05. April 2023 gibt es den Utility-Token an den ersten Börsen zu handeln.

C+Charge, $CCHG

C+Charge spricht Anleger an, die sich für die E-Mobilität und nachhaltige Investments interessieren. Das Projekt bietet ein standardisiertes Bezahlverfahren an öffentlichen Ladesäulen und Ladepunkten. Bisher ist dies nicht einheitlich geregelt und Autofahrer müssen sich mit mehreren Ladekarten unterschiedlicher Systeme ausstatten, wenn sie ihr E-Auto laden wollen.

C+Charge kann aber noch mehr, denn das Projekt bietet für jede Aufladung Punkte, die später von den Benutzern in NFT umgewandelt werden können. Diese repräsentieren Emissionsgutschriften, von denen durch C+Charge endlich auch die Verbraucher profitieren können. Weitere Funktionen auf der Plattform sollen folgen, nach dem der Vorverkauf abgeschlossen ist.

Der Pre-Sales ist derzeit für ausgewählte Anleger aus dem Privatsektor eröffnet.

Jeder Utility-Token $CCGH koste nur 0,013 USD. Sie gehören zu den ausgewählten Privatinvestoren, schauen Sie bei der nachhaltigen Kryptowährung C+Charge vorbei!

Fazit: Stablecoins, die an den USD als Leitwährung gekoppelt sind, bieten mehr Stabilität bei volatilen Kryptokursen. Auch wenn Regierungen nicht einheitlich von ihrer Funktion überzeugt sind, wollen viele Regulierungsbehörden Stablecoins bald kontrollieren, da ihr Einfluss auf den Finanzmarkt zunimmt.

Für Krypto Pre-Sales stehen Stablecoins wie der USDT vor allem für eine Absicherung, denn die Utility-Token lassen sich jederzeit in eine Realwährung eintauschen. Der Tausch gegen eine andere Kryptowährung ist nicht zwingend notwendig, was viele Anleger positiv begrüßen.

